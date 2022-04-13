Дорожный фонд Пермского края в этом году составит около 27 млрд рублей, в предыдущие три года на эти цели выделялось в среднем 19 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта Прикамья Андрей Алякринский.

"С 2019-го по 2021 год объемы средств дорожного фонда составляли в среднем 19 млрд рублей, в 2022 году объем финансирования увеличен до рекордных 26,9 млрд рублей в связи с началом реализации крупных, технически сложных объектов", - сообщил Алякринский.

По словам министра, в этом году в Пермском крае планируется построить и реконструировать более 13 км дорог, из них более 11 км региональных и 2 км местных трасс. Также общая протяженность отремонтированных и капитально отремонтированных дорог в регионе составит более 668 км, среди которых 68 км региональных и 600 км местных дорог.

Как отметил руководитель Минтранса Прикамья, в перечень объектов дорожного строительства в 2022 году вошли 34 объекта, строительно-монтажные работы в данный момент ведутся на 13 крупных объектах, из них четыре объекта в этом году планируется сдать в эксплуатацию. В частности, завершится реконструкция путепровода автодороги "Кунгур-Соликамск" на участке "Березники-Соликамск", строительство дополнительных полос в сторону подъема на автодорогу "Полазна-Чусовой" в Добрянском районе, строительство съезда с автомобильной дороги "Обход города Чусовой" к микрорайону "Дальний Восток", а также реконструкция автодороги "Пермь-Ильинский" и "Пермь-Ильинский-Хохловка".

Кроме того, в этом году в Перми начнется реконструкция ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановская, строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина, строительство перехода ул. Старцева-проспект Октябрят - ул. Целинная. Уже начались работы по строительству дополнительных автомобильных связей промышленного узла "Осенцы" и тоннелей под Транссибирской магистралью в местах ее пересечений с улицами Вишерская и Углеуральская.

Помимо этого, продолжается строительство моста через реку Чусовая. Общая протяженность моста и подходов к нему составляет более 9 км, стоимость всех работ равна 18,4 млрд рублей.

"Работы ведутся в соответствии с графиком, на данный момент готовность составляет более 25%, к концу года планируем достигнуть 47,7%. Ввод нового мостового перехода запланирован на 2022 год, завершение всех работ планируем в 2024 году", - отметил Алякринский.

Нацпроект "Безопасные и качественные дороги"

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2022 году власти Прикамья планируют построить и отремонтировать 68 дорог, привести в нормативное состояние более 52 км региональных дорог и свыше 60 км местных дорог и улиц. На эти цели выделено 4,8 млрд рублей, из них 2,7 млрд рублей - средства федерального бюджета и 2,1 млрд рублей - регионального бюджета. Также в 2022 году выделено более 704 млн рублей на реконструкцию 12 региональных мостов.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется в 84 регионах России. Основная цель проекта - снизить смертность в результате ДТП в России в 3,5 раза.