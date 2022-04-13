 
Модернизация

В Оренбурге приступают к ремонтам электрических сетей

В Оренбурге приступают к ремонтам электрических сетей

13 апреля 2022, 17:11
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» приступают к ремонтам электрических сетей в Оренбурге и пригородных поселках.

В ремонтную программу 2022 года включены 851 трансформаторный и распределительный пункт, около 53 км линий электропередачи. На капитальный ремонт направят 60 трансформаторов.

Энергетики обращают внимание жителей области, что для обеспечения безопасности персонала, на время проведения работ электроснабжение потребителей будет ограничиваться.

За сутки до проведения работ диспетчеры предупредят об отключениях управляющие компании и ТСЖ, сообщат о предстоящих работах сотрудникам, ответственным за электрохозяйства на предприятиях и в организациях. Уточнить информацию можно в диспетчерской службе Оренбургского производственного отделения по телефонам 56-83-38 (для Оренбурга), 76-16-74 (для Оренбургского района), а также в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

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Источник: Россети Волга

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