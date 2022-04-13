 
Контракты

В Оренбуржье объявлен конкурс на ремонт дорог Восточной зоны

В Оренбуржье объявлен конкурс на ремонт дорог Восточной зоны

13 апреля 2022, 16:11
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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Власти Оренбургской области проводят конкурс на ремонт автомобильных дорог в Восточной зоне, сообщает RosTender.info.

Согласно проектной документации, в Орске обновят улицу Краматорскую от проспекта Мира до улицы Карельской. Также планируется реконструировать 32 километра автодороги от Кумака до Можаровки в Новоорском районе. На заключительном этапе пройдут работы в Гайском городском округе – восстановят 31 километр автодороги «Ириклинский – Мирный».

Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 29 апреля. С подрядной организацией заключат контракт на 254 млн рублей. Ремонтные работы завершатся к середине ноября этого года.
 

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Источник: Ростендер

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