В Оренбуржье объявлен конкурс на ремонт дорог Восточной зоны

Власти Оренбургской области проводят конкурс на ремонт автомобильных дорог в Восточной зоне, сообщает RosTender.info.

Согласно проектной документации, в Орске обновят улицу Краматорскую от проспекта Мира до улицы Карельской. Также планируется реконструировать 32 километра автодороги от Кумака до Можаровки в Новоорском районе. На заключительном этапе пройдут работы в Гайском городском округе – восстановят 31 километр автодороги «Ириклинский – Мирный».

Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 29 апреля. С подрядной организацией заключат контракт на 254 млн рублей. Ремонтные работы завершатся к середине ноября этого года.

