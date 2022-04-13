В Оренбуржье объявлен конкурс на ремонт дорог Восточной зоны

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Эксперт.Аналитика. Павел Моряков о цифровизации. Чем заменят Siemens и ABB?
13 апреля 2022, 16:11
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
Власти Оренбургской области проводят конкурс на ремонт автомобильных дорог в Восточной зоне, сообщает RosTender.info.
Согласно проектной документации, в Орске обновят улицу Краматорскую от проспекта Мира до улицы Карельской. Также планируется реконструировать 32 километра автодороги от Кумака до Можаровки в Новоорском районе. На заключительном этапе пройдут работы в Гайском городском округе – восстановят 31 километр автодороги «Ириклинский – Мирный».
Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 29 апреля. С подрядной организацией заключат контракт на 254 млн рублей. Ремонтные работы завершатся к середине ноября этого года.
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