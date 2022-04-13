Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство общежития Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.

В 1930 году медицинский факультет выделился из состава Саратовского университета в самостоятельный вуз. У медицинского института было тогда три факультета, а сейчас вуз состоит из семи факультетов, четырех институтов и четырех различных центров. В 1993 году учебное заведение получило статус университета. В настоящее время в СГМУ учится 8286 студентов, многие из них – иногородние. Для них в Кировском районе Саратова, на улице Агрономическая, будет построено общежитие на 900 мест с устройством крышной котельной.

Согласно проекту, рассмотренному Главгосэкспертизой России, Г-образное здание будет конструктивно и планировочно разделено на четыре блока разной площади и этажности: А, Б, В и Г.

Двухэтажный блок А займут два спортивных зала: тренажерный и предназначенный для командных игр. Доступ в блок А будет осуществляться из трехэтажного блока Б, предназначенного для размещения учебных и общественных помещений. Большую часть первого этажа блока займет кафе с обеденным залом на 48 человек, здесь же разместится учебная аудитория на 25 человек и помещение для преподавателей. На втором этаже предусмотрена двухсветная лекционная аудитория на 250 человек, которая займет и часть третьего этажа. Блок В предназначен для размещения жилых и учебных помещений. Большая часть блока – десятиэтажная. С первого по девятый этаж запроектированы жилые ячейки, рассчитанные на двух, трех и четырех человек. В двухэтажной пристройке к блоку В разместятся семь учебных аудиторий на 25 человек. Десятиэтажный блок Г общей площадью 14830,62 кв. м будет полностью жилым. Также в рамках проекта будет построена трансформаторная подстанция.

Проектную документацию подготовило ООО «Агропромстрой».

Фото: Wikimedia Commons/Тара-Амингу