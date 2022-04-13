Инвестиции в индустриально-логистический центр "Бекасово" в Новой Москве могут составить не менее 200 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

"Строительство индустриально-логистического центра "Бекасово". Запланированная общая площадь составляет около 2,5 млн кв. м, объем инвестиций - не менее 200 млрд рублей. Это крупный проект", - сказал Жидкин.

По его словам, в состав комплекса могут войти производственные помещения, склады и гостиница. Проект недавно был рассмотрен градостроительно-земельной комиссией города.

Глава департамента добавил, что в ТиНАО за 10 лет было создано 267 тыс. рабочих мест, а к концу этого года планируется не менее 12,5 тыс. мест за счет ввода недвижимости. К 2035 году на территории Новой Москвы будет создано 1 млн рабочих мест.

"Уже введено 100 социальных объектов. В текущем году планируется построить 28 объектов образования - школы и детские сады. Уровень прошлого года не снижается", - отметил Жидкин.

Он добавил, что также введено восемь станций метро, в ближайшие три года откроют еще семь.

"А до 2027 года откроются еще шесть станций. Работы по ним продолжаются, инвестировано более 150 млрд рублей", - сказал Жидкин.

Фото: wikimedia.org