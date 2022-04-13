 
Модернизация

Энергетики повысят надежность электроснабжения крупнейшего города левобережья Оби

Энергетики повысят надежность электроснабжения крупнейшего города левобережья Оби

13 апреля 2022, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ХМАО, ЮГРА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

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«Россети Тюмень» приступили к ремонту ключевых подстанций, обеспечивающих электроснабжение самого крупного города ХМАО-Югры на левом берегу Оби – Нягани. Энергетики проведут плановые работы на питающих центрах 220 кВ «Вандмтор» и 110 кВ «Кварц». На повышение надежности электроснабжения около 58 тысяч жителей компания направит порядка 5 млн рублей.

Работники «Россети Тюмень» выполнят на энергообъектах техническое обслуживание 4 трансформаторов, 20 выключателей и 25 разъединителей. Ремонт коснется систем собственных нужд, обеспечивающих работоспособность вспомогательного оборудования. Выполнение комплекса мероприятий позволит «Россети Тюмень» увеличить ресурс питающих центров 220 кВ «Вандмтор» и 110 кВ «Кварц» и повысить надежность их работы.

По информации администрации, до 2026 года в Нягани появятся библиотека, общеобразовательная школа на 1125 мест и спортивный комплекс с бассейном. Кроме того, в Министерство экономического развития России направлена заявка на создание в населенном пункте Особой экономической зоны. Как отметил глава города Иван Ямашев, «Россети Тюмень» полностью отвечают повышенному спросу на услуги в сфере энергетики.

«Уверен, компания обеспечит необходимые мощности, качественное и бесперебойное электроснабжение всех перечисленных объектов», – добавил он.

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Источник: Россети Тюмень

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