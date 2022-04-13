Специалисты ВНИИНМ им. А.А. Бочвара (АО «ВНИИНМ», входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») разработали и внедрили новый национальный стандарт Российской Федерации, ГОСТ Р 8.1003-2021 «Аттестованные объекты. Порядок разработки и аттестации», распространяющийся на объекты, применяемые для метрологического обеспечения в области использования атомной энергии. Новый порядок устанавливает порядок их разработки и аттестации.

Данный документ позволит обеспечить единство и требуемую точность измерений и испытаний в отрасли.

Он распространяется на метрологическое обеспечение методик измерений, применяющихся на предприятиях Росатома при контроле показателей качества продукции (сырья, полуфабрикатов, веществ, материалов и изделий) в процессе ее производства, выпуска, приемки, хранения, переработки и утилизации, а также при контроле и исследовании других объектов, входящих в область деятельности предприятий.

Необходимость разработки нового ГОСТа возникла в связи со сравнительно недавним появлением понятия «аттестованный объект». Это объект, для которого установлены с соответствующими показателями точности одна или более величин, характеризующих их состав, структуру или свойства реальных объектов измерений, испытаний, контроля. Стандарт, в частности, классифицирует аттестованные объекты, регулирует порядок их разработки, устанавливает порядок метрологической экспертизы документации, регистрации, хранения и учета и др.

«ВНИИНМ, выполняя функции главного научного метрологического центра Госкорпорации «Росатом», ведет постоянную работу по совершенствованию нормативно-правовой базы и обеспечению единства измерений в атомной отрасли», – отметил директор научно-исследовательского метрологического отделения АО «ВНИИНМ» Владимир Горшков.

В 2021 году специалисты института успешно обеспечили метрологическую поддержку проектного направления «Прорыв», создания РЕМИКС-топлива, толерантного (топлива нового поколения безопасности) топлива, организовали и провели в Росатоме 11 программ межлабораторных сличительных испытаний, испытали и утвердили 52 новых отраслевых стандартных образца, провели оценку состояния измерений в 52 лабораториях Росатома, а также 112 метрологических экспертиз технических документов.

Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара (АО «ВНИИНМ»; г. Москва) – ведущий научно-исследовательский институт по разработке технологий ядерного топливного цикла и по проблемам материаловедения. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». На АО «ВНИИНМ» возложены функции Главного научного метрологического центра (ГНМЦ) Госкорпорации Росатом. www.bochvar.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru