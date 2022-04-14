Мировой энергетический конгресс в Санкт-Петербурге отменили

НПП "ГЕРДА" на выставке "НЕФТЕГАЗ 2022" 18-21 апреля
14 апреля 2022, 15:36
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЭК-2022
Источник: ТАСС
Мировой энергетический конгресс, который должен был состояться в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге, отменен. Об этом сообщили ТАСС в Мировом энергетическом совете.
"Мы можем подтвердить, что конгресс в Санкт-Петербурге отменен. В этом году Мировой энергетический конгресс не состоится", - отметили в организации, не назвав причину отмены конгресса.
При этом сайт мероприятия уже недоступен, убедился корреспондент ТАСС.
25-й Мировой энергетический конгресс должен был пройти 24-27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ "Экспофорум". Организатором мероприятия стал Фонд Росконгресс.
Фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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