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Павел Сорокин принял участие в заседании Российского Топливного Союза

Первый заместитель Министра энергетики России Павел Сорокин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании Совета директоров Российского топливного союза (РТС), которое прошло под председательством Президента РТС Евгения Аркуши.

Участники заседания обсудили текущую ситуацию на топливном рынке России и развитие действующих биржевых механизмов, а также различные регулирующие меры. Как отметил Павел Сорокин, основной задачей на топливном рынке остаётся обеспечение стабильности нефтепереработки и насыщение моторным топливом внутреннего рынка в периоды пикового потребления.

«Министерство вместе с ведущими нефтяными компаниями осуществляет постоянный мониторинг ситуации на топливном рынке. Стабильная ситуация в нынешних условиях показывает достаточность и эффективность мер, принятых за последние два года. В этой связи для нас важна работа с Российским топливным союзом, как организацией, объединяющей независимых участников рынка», - подчеркнул первый заместитель Министра.

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Источник: Министерство энергетики России

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