Первый заместитель Министра энергетики России Павел Сорокин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании Совета директоров Российского топливного союза (РТС), которое прошло под председательством Президента РТС Евгения Аркуши.

Участники заседания обсудили текущую ситуацию на топливном рынке России и развитие действующих биржевых механизмов, а также различные регулирующие меры. Как отметил Павел Сорокин, основной задачей на топливном рынке остаётся обеспечение стабильности нефтепереработки и насыщение моторным топливом внутреннего рынка в периоды пикового потребления.