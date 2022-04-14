RusCable Insider #263 - оборудование для LAN-кабелей Winlong
Эксперт.Аналитика. Павел Моряков о цифровизации. Чем заменят Siemens и ABB?
14 апреля 2022, 16:12
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ПАВЕЛ СОРОКИН
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Источник: Министерство энергетики России
Первый заместитель Министра энергетики России Павел Сорокин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании Совета директоров Российского топливного союза (РТС), которое прошло под председательством Президента РТС Евгения Аркуши.
Участники заседания обсудили текущую ситуацию на топливном рынке России и развитие действующих биржевых механизмов, а также различные регулирующие меры. Как отметил Павел Сорокин, основной задачей на топливном рынке остаётся обеспечение стабильности нефтепереработки и насыщение моторным топливом внутреннего рынка в периоды пикового потребления.
«Министерство вместе с ведущими нефтяными компаниями осуществляет постоянный мониторинг ситуации на топливном рынке. Стабильная ситуация в нынешних условиях показывает достаточность и эффективность мер, принятых за последние два года. В этой связи для нас важна работа с Российским топливным союзом, как организацией, объединяющей независимых участников рынка», - подчеркнул первый заместитель Министра.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter