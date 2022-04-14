Один из крупнейших в России производителей электро-, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции планирует открыть производство в промышленно-логистическом парке под Новосибирском с объемом инвестиций до 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в среду министр экономического развития региона Лев Решетников.

"Мы совместно с компанией рассматриваем строительство предприятия по производству электротехнического оборудования на территории Новосибирской области, и это как раз та история импортозамещения, о которой сегодня мы говорим, когда компания 15 лет развивалась, начинала с торговли, постепенно пришла к собственному производству наших отечественных товаров", - сказал Решетников.

Он уточнил, что разместить производство планируется в течение двух лет на территории промышленно-логистического парка под областным центром. Объем инвестиций в проект составит порядка 1,5 млрд рублей. Как уточнил журналистам генеральный директор компании TDM electric Вадим Морозов, производить планируется кабеленесущие системы, электротехнические и монтажные изделия. Площадка нужна, чтобы осваивать рынки Сибири и Дальнего Востока.

13 апреля власти региона и руководство компании совместно с Агентством инвестиционного развития Новосибирской области (руководит новосибирскими ПЛП), открыли крупный распределительный центр компании на площади 4 тыс. кв. м в поселке Элитный.

"Логистика играет большую роль. Производственные площадки расположены и предполагаются у нас в Центральной России, часть продукции мы производим в Китае, и, конечно, для стройки, для наших партнеров очень важно наличие продукции. Поэтому логично было сократить срок поставки продукции, переместить распределительный центр сюда в Новосибирск", - рассказал Морозов.

Промышленно-логистический парк Новосибирской области является крупнейшим индустриальным парком Сибири. Его площадь составляет более 1 тыс. га. Сегодня на территории ПЛП работают 28 компаний. Резиденты парка и пользователи инфраструктуры уже вложили в свои проекты более 50 млрд рублей. В общей сложности на предприятиях, работающих на ПЛП, создано 6 тыс. рабочих мест.