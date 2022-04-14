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Эксперт.Аналитика. Павел Моряков о цифровизации. Чем заменят Siemens и ABB?
14 апреля 2022, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО, КЧР
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Северный Кавказ
Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» ведут капитальный и текущий ремонт энергооборудования на подстанциях 35/110 кВ для подготовки электросетевого комплекса к успешному прохождению предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП).
В частности, работы уже проведены на 9 питающих центрах, где отремонтировано около 50 единиц основного и вспомогательного оборудования. В числе мероприятий – завершение необходимых ремонтных работ на подстанциях «Сторожевая» и «Маруха». Питающие центры обеспечивают электроснабжение нескольких населенных пунктов Зеленчукского района, где проживает более 13 тысяч человек. Значительный объем работ выполнен на питающем центре 35/6 кВ «Эшкакон», через который идет электроснабжение ряда населённых пунктов Малокарачаевского района и Эшкаконской ГЭС. Ремонт оборудования также проведен на подстанциях «Садовая», «Головная», «Эркин-Шахар», «Цементная», «Северная».
В ходе работ энергетики произвели внешний осмотр, чистку и ремонт оборудования, при необходимости заменили износившиеся детали, провели испытание отдельных узлов и деталей на электрическую прочность, контроль температуры контактных соединений и уровня масла, измерили сопротивление контактов и катушек включения и отключения. Всего в текущем году подразделениям филиала предстоит выполнить ремонт около 3 тысяч единиц оборудования на 62 подстанциях 35/110 кВ. Это позволит обеспечить бесперебойную работу питающих центров и повысить надежность электроснабжения потребителей Карачаево-Черкесии.
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