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"Россети Северный Кавказ" в 2022 году отремонтируют оборудование на 62 подстанциях в КЧР

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» ведут капитальный и текущий ремонт энергооборудования на подстанциях 35/110 кВ для подготовки электросетевого комплекса к успешному прохождению предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП). 

В частности, работы уже проведены на 9 питающих центрах, где отремонтировано около 50 единиц основного и вспомогательного оборудования. В числе мероприятий – завершение необходимых ремонтных работ на подстанциях «Сторожевая» и «Маруха». Питающие центры обеспечивают электроснабжение нескольких населенных пунктов Зеленчукского района, где проживает более 13 тысяч человек. Значительный объем работ выполнен на питающем центре 35/6 кВ «Эшкакон», через который идет электроснабжение ряда населённых пунктов Малокарачаевского района и Эшкаконской ГЭС. Ремонт оборудования также проведен на подстанциях «Садовая», «Головная», «Эркин-Шахар», «Цементная», «Северная». 

В ходе работ энергетики произвели внешний осмотр, чистку и ремонт оборудования, при необходимости заменили износившиеся детали, провели испытание отдельных узлов и деталей на электрическую прочность, контроль температуры контактных соединений и уровня масла, измерили сопротивление контактов и катушек включения и отключения. Всего в текущем году подразделениям филиала предстоит выполнить ремонт около 3 тысяч единиц оборудования на 62 подстанциях 35/110 кВ. Это позволит обеспечить бесперебойную работу питающих центров и повысить надежность электроснабжения потребителей Карачаево-Черкесии.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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