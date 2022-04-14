Пятый пакет санкций Евросоюза, в который попали десятки наименований малотоннажной химии, необходимых для производства компаундов, наряду с разрывом логистических цепочек серьезно осложнит жизнь отечественным производителям полимерных композиционных материалов, считают в НПП «ПОЛИПЛАСТИК». Как минимум, на II квартал текущего года эксперты ведущего российского компаундера прогнозируют серьезное падение объемов производства в целом по отрасли.

По сравнению с первым, относительно успешным кварталом, ситуация в отрасли ухудшается стремительно. Еще в марте российские компаундеры начали ощущать на себе последствия логистических проблем, волатильности валюты и связанных с данными факторами рисков. К середине апреля ситуация стала приближаться к критической.

«В санкционный список попали важнейшие компоненты, которые использовались при производстве термопластичных компаундов – перечень довольно внушительный. Для того, чтобы найти альтернативу европейской малотоннажной химии в том же Китае, наладить поставки, адаптировать рецептуры под новые добавки, отрасли понадобится не менее 2-3 месяцев», – считает Александр Павлов, генеральный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Он видит в этом серьезные риски для отрасли: далеко не все компаундеры имеют необходимый запас прочности и достаточные складские запасы необходимой малотоннажной химии, чтобы не останавливать производство на период поиска альтернатив попавшим под санкции компонентам. Поэтому, отмечает Александр Павлов, главным условием выживания для любого компаундирующего производства в России станет оперативность, с которой производитель найдет замену европейским компонентам, попавшим под санкции.

«Для нас это тоже сегодня задача №1. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы решить проблему с альтернативой в максимально сжатые сроки», – говорит представитель ведущего российского компаундера.

НПП «ПОЛИПЛАСТИК» начал активную работу над поиском альтернатив малотоннажной химии задолго до пятого пакета санкций – она стартовала в первых числах марта. Ведущий российский компаундер адекватно оценил потенциальные риски, компания оперативно перестроила свои бизнес-процессы и приняла ряд важнейших стратегических и тактических решений. Например, в начале марта ввела в штат специалиста по рынкам Восточной Азии, определила конкретные направления поиска альтернативных компонентов с использованием всех доступных каналов.

В НПП «ПОЛИПЛАСТИК» отмечают, что у компании есть повод для сдержанного оптимизма даже в такой ситуации, которая складывается в отрасли из-за пятого пакета санкций Евросоюза.