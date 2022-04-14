 
Компании

Российскую отрасль компаундирования пластмасс ждет очень тяжелый период, прогнозирует НПП "ПОЛИПЛАСТИК"

Пятый пакет санкций Евросоюза, в который попали десятки наименований малотоннажной химии, необходимых для производства компаундов, наряду с разрывом логистических цепочек серьезно осложнит жизнь отечественным производителям полимерных композиционных материалов, считают в НПП «ПОЛИПЛАСТИК». Как минимум, на II квартал текущего года эксперты ведущего российского компаундера прогнозируют серьезное падение объемов производства в целом по отрасли.

По сравнению с первым, относительно успешным кварталом, ситуация в отрасли ухудшается стремительно. Еще в марте российские компаундеры начали ощущать на себе последствия логистических проблем, волатильности валюты и связанных с данными факторами рисков. К середине апреля ситуация стала  приближаться к критической.

«В санкционный список попали важнейшие компоненты, которые использовались при производстве термопластичных компаундов – перечень довольно внушительный. Для того, чтобы найти альтернативу европейской малотоннажной химии в том же Китае, наладить поставки, адаптировать рецептуры под новые добавки, отрасли понадобится не менее 2-3 месяцев», – считает Александр Павлов, генеральный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Он видит в этом серьезные риски для отрасли: далеко не все компаундеры имеют необходимый запас прочности и достаточные складские запасы необходимой малотоннажной химии, чтобы не останавливать производство на период поиска альтернатив попавшим под санкции компонентам. Поэтому, отмечает Александр Павлов, главным условием выживания для любого компаундирующего производства в России станет оперативность, с которой производитель найдет замену европейским компонентам, попавшим под санкции.

«Для нас это тоже сегодня задача №1. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы решить проблему с альтернативой в максимально сжатые сроки», – говорит представитель ведущего российского компаундера.

НПП «ПОЛИПЛАСТИК» начал активную работу над поиском альтернатив малотоннажной химии задолго до пятого пакета санкций – она стартовала в первых числах марта. Ведущий российский компаундер адекватно оценил потенциальные риски, компания оперативно перестроила свои бизнес-процессы и приняла ряд важнейших стратегических и тактических решений. Например, в начале марта ввела в штат специалиста по рынкам Восточной Азии, определила конкретные направления поиска альтернативных компонентов с использованием всех доступных каналов.

В НПП «ПОЛИПЛАСТИК» отмечают, что у компании есть повод для сдержанного оптимизма даже в такой ситуации, которая складывается в отрасли из-за пятого пакета санкций Евросоюза.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: НПП "ПОЛИПЛАСТИК"

NPPP
5.05

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Продукция кабельного завода СПЕЦКАБЕЛЬ получила свидетельства об одобрении Российского Речного Регис... 14.04.2022
Продукция кабельного завода СПЕЦКАБЕЛЬ получила свидетельства об одобрении Российского Речного Регис...
Анонс вебинаров АО 14.04.2022
Анонс вебинаров АО "Контактор" в апреле
14.04.2022
"Москабельмет" принял участие в промышленном "Хакатоне"
Подписан договор аренды имущественного комплекса ОАО 14.04.2022
Подписан договор аренды имущественного комплекса ОАО "ЮЗРК"
Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
10.02.2022
НПП "ПОЛИПЛАСТИК" вышло на этап производства предсерийных партий безгалогенных компаундов
09.02.2022
Разработанные по последнему слову науки и техники термостабилизаторы для кабельных композиций на основе ПВХ
10.03.2022
НПП "ПОЛИПЛАСТИК" продолжает работу и отгрузки в штатном режиме
16.02.2022
Mixer на WIRE 2022

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно