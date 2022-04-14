Коммуникации, проложенные в коллекторе «Коровино», бесперебойно обеспечивают электроснабжением и услугами связи более 84 тысяч человек района Западное Дегунино.

Завершилась модернизация комплекса коллекторов «Коровино», который находится в Северном административном округе. При проведении работ в основном применялись материалы и оборудование российского производства.

«В рамках работ специалисты восстановили несущие способности строительных конструкций и гидроизоляции, заменили электрооборудование и освещение в коллекторах и электрощитовых, а также системы вентиляции, диспетчерского управления, автоматического контроля метана. Все материалы, которые использовались при восстановлении и усилении строительных конструкций, произведены в России — это и арматурные заготовки, и различный металлопрокат, и строительные смеси. Мы полностью провели замену приточно-вытяжных вентиляторов импортного производства на вентиляторы, производимые на российских заводах. При этом технические параметры установленных вентиляторов выше, чем у зарубежных аналогов. Это позволило значительно улучшить микроклимат в коллекторах», — сообщил генеральный директор АО «Москоллектор» Олег Панкратов.

В коллекторах и в диспетчерском пункте также заменили системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, датчики контроля температуры и затопления в коллекторах и диспетчерских пунктах. Специалисты АО «Москоллектор» заменили около 700 контактных датчиков, свыше 600 охранно-пожарных датчиков и дымовых и пожарных извещателей, более 10 километров силовых кабелей и 25 километров слаботочных кабельных линий систем удаленного мониторинга и управления системами электроснабжения комплекса коллекторов.

Вся кабельная продукция и датчики охранно-пожарной сигнализации, использованные при модернизации комплекса коллекторов «Коровино», также производятся в России с применением российских компонентов. Олег Панкратов добавил, что использование отечественных материалов и оборудования позволяет реализовывать программу по модернизации коллекторного хозяйства Москвы в соответствии с утвержденными ранее планами без дополнительных затрат. Расположение коллектора позволяет выполнить работы без разрытий, не нарушая внешний вид города и не создавая неудобства жителям.

Коммуникации, проложенные в коллекторе «Коровино», бесперебойно обеспечивают электроснабжением и услугами связи более 84 тысяч человек района Западное Дегунино. Благодаря модернизации срок эксплуатации коллектора будет продлен еще на несколько десятков лет, что позволит и в дальнейшем гарантировать надежное снабжение потребителей необходимыми энергоресурсами.

Общая длина комплекса коллекторов «Коровино» — более 3,3 километра. Всего в этом году в Москве планируется отремонтировать 15 коммуникационных коллекторов.

Фото Е. Самарина. Mos.ru