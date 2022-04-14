7 ключевых подстанций Югры перешли на протоколы цифровой связи

«Россети Тюмень» завершили модернизацию семи питающих центров в юго-западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Энергетики заменили оборудование высокочастотной связи (ВЧ-связи) на подстанциях, питающих порядка 47 тысяч жителей Советского района. На реализацию проекта энергокомпания направила более 42 млн рублей.

Высокочастотная связь используется для передачи диспетчерскими службами телефонной и телемеханической информации. В течение месяца энергетики установили на семи подстанциях 14 полукомплектов цифровых систем ВЧ-связи вместо устаревшего оборудования. Переход на цифровые протоколы обмена информацией позволит за счет увеличения надежности канала связи и телемеханики повысить качество передаваемых данных по телеметрии.

От бесперебойной работы электросетевой инфраструктуры юго-западной части ХМАО-Югры зависит реализация значимых для автономного округа проектов по освоению ресурсного потенциала. Объем произведенной продукции в Советском районе на 79,8% формируется за счет полезных ископаемых. По итогам 2021 года добыча нефти на этой территории составила 2,3 млн тонн. Выполненные мероприятия по модернизации энергообъектов позволят «Россети Тюмень» обеспечить надежное электроснабжение бытовых потребителей, а также объектов нефтегазодобывающих и лесообрабатывающих предприятий Югры.