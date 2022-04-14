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Резидент Арктической зоны обеспечивает российский рынок слюдой флогопит - уникальным сырьем для производства электроизоляционных материалов

Электропоезда, генераторы, атомные электростанции, все промышленные и бытовые приборы, даже такие простые как тостеры, фены, электрические чайники – везде есть слюда. На новом предприятии заявляют, что стремятся к тому, чтобы в каждом электроприборе по всему миру была частичка ковдорской слюды.

Компания «Флогопит» реализовывает в Мурманской области проект, направленный на создание производства по получению концентрата слюды флогопит по уникальной запатентованной технологии переработки. Добыча сырья идет на Ковдорском месторождении слюды – крупнейшем по запасам и лучшим в мире по качеству минерала. К настоящему времени компания «Флогопит» вложила в проект 54 млн рублей собственных средств.

Слюда флогопит применяется в промышленности как сырьё для производства слюдяных электроизоляционных материалов. Отечественная слюда из города Ковдор является продуктом импортозамещения. В настоящее время объём выпуска флогопитового концентрата уже позволил полностью заместить слюду, ввозимую ранее из-за рубежа. Сегодня российские предприятия выпускают продукты на основе слюды с более высокой добавленной стоимостью за счет глубокой переработки отечественного сырья.

Специалисты предприятия разработали уникальную технологию переработки флогопита из отвалов техногенного Ковдорского месторождения и получили государственные патенты на эту технологию.  

До 2020 года весь флогопит в Россию ввозился. Это редкий минерал – в мире всего три месторождения – в городе Ковдор Мурманской области, в Канаде и на Мадагаскаре. ООО «Флогопит» – единственное предприятие на евразийском континенте, основным направлением деятельности которого является очистка, фракционирование и фасовка флогопита. На предприятии добились практически 100-процентной степени очистки материала, выпуск которого ведется с 2020 года. За два года был налажен весь производственный цикл.

В 2021 году компания получила статус резидента Арктической зоны РФ, который в будущем даст возможность более активно развивать предприятие, обеспечить флогопитом отечественный рынок и поставлять востребованную продукцию крупнейшим мировым производителям электроизоляции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На сегодняшний день статус резидента позволяет получать льготы на страховые взносы и льготы по налогу на прибыль.

В настоящее время добыча слюды ведется на техногенном месторождении, которое образовалось в результате деятельности советского предприятия по добыче слюды на коренном Ковдорском месторождении. В результате изменения технологии производства слюдяной бумаги и слюдопластов за последние 30 лет те кристаллы слюды, которые ранее считались непригодными для переработки и отправлялись в отвалы, сегодня являются оптимальным сырьём для производства слюдяных материалов.

Флогопит – это разновидность слюды, природный минерал с уникальными электроизоляционными свойствами. История применения слюды насчитывает много веков. В России слюдой стеклили окна и использовали в качестве огнеупорного материала, за что, кстати, минерал и получил свое название «флогопос» (по-гречески – «огнеподобный»).

Благодаря высокой электрической, химической, термической и механической прочности, этот минерал незаменим в качестве высоковольтной электрической изоляции и применяется в машиностроении, авиастроении, атомной энергетике и других отраслях промышленности. На основе ковдорского флогопита выпускают слюдяную бумагу, которая в свою очередь является полуфабрикатом для производства слюдопластов, применяемых в качестве электроизоляторов высоковольтных электрических машин, тяговых двигателей, низковольтных электродвигателей и трансформаторов. Слюдяные ленты, которые также выпускаются на основе слюдяной бумаги, служат электроизоляцией в составе силовых кабелей и востребованы в кабельной промышленности.

Мощности ООО «Флогопит» рассчитаны на производство 2 тыс. тонн очищенного концентрата в месяц. Резидент Арктической зоны РФ за короткий срок создал новую фабрику по переработке слюды флогопит и производству концентрата.  Помимо получения востребованного отечественной промышленностью сырья, реализация проекта решает экологическую проблему, так как речь идет о переработке отходов техногенного месторождения. По предварительным оценкам этих отходов хватит для бесперебойной работы нового предприятия на ближайшие 30 лет и обеспечения потребностей как российской, так и зарубежной слюдяной промышленности.

«Первую партию в объеме 100 тонн выпустили в декабре, а уже в марте – 500 тонн, к концу года рассчитываем кратно увеличить производство и выйти на плановый показатель. Вся продукция сразу ушла потребителям. Обеспечиваем весь рынок изоляции России – наш флогопитовый концентрат применяется во всех отраслях, связанных с электричеством, – промышленным и бытовым. Электропоезда, генераторы, атомные электростанции, все промышленные и бытовые приборы, даже такие простые как тостеры, фены, электрические чайники – везде есть слюда. Наша цель, чтобы в каждом доме в бытовом электроприборе во всем мире была частичка ковдорской слюды», – заявил генеральный директор ООО «Флогопит» Виталий Манучарян

Помимо выгоды для клиентов, проект резидента АЗРФ дает плюсы и местным жителям, которые работают на предприятии и получают достойную оплату труда – на 20% выше, чем в среднем по Ковдору. Сегодня здесь трудятся около 40 человек. Каждый прошел обучение за счет предприятия, получил спецодежду и социальный пакет. Ставку компания сделала на местные кадры.

На сегодняшний день в Мурманской области статус резидента Арктической зоны РФ получили 140 компаний. Инвесторы вложат в экономику региона свыше 144 млрд рублей, более 5,4 тыс. человек получат работу на новых предприятиях.

По данным КРДВ в настоящее время на территории самой большой в мире особой экономической зоны 387 резидентов АЗРФ реализуют проекты с общим инвестиционным портфелем в размере более 375,7 млрд рублей, их запуск рассчитан на трудоустройство 16 тыс. жителей арктических регионов. Компании-резиденты уже вложили в экономику российской Арктики более 29 млрд рублей, рабочие места получили 2,3 тыс. северян. 

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Источник: minvr.gov.ru

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