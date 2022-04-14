Руководство «Россети Ленэнерго» и «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» провели рабочую встречу по вопросам технологического присоединения и клиентского обслуживания потребителей.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Ленэнерго» Александр Пятигор, заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» по реализации газа Виктор Сухих, заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Марина Мелицова, а также руководители профильных структурных подразделений компаний.

Александр Пятигор рассказал о масштабной работе «Россети Ленэнерго» по оптимизации и автоматизации процедуры подключения к электрическим сетям, проделанной за последние годы. Сегодня предприятие обладает успешным опытом модернизации бизнес-процессов, который позволил значительно упростить и ускорить технологическое присоединение для всех категорий заявителей.

Процесс подключения к сетям переведен в онлайн-режим. Подать заявку на техприсоединение, а также отслеживать ход ее выполнения можно не выходя из дома через специальные интерактивные сервисы: портал-ТП.рф, Личный кабинет клиента, мобильное приложение «Россети» и «Клиент Ленэнерго». Удобство сервисов позволяет взаимодействовать с сетевой организацией быстро и комфортно, в том числе оплачивать услуги техприсоединения и получать консультации по всем возникающим вопросам. Для самой массовой категории заявителей, запрашивающих мощность до 150 кВт по второй или третьей категории надежности, действует упрощенная схема подключения. От потребителя требуется лишь оплатить счет, который теперь «Россети Ленэнерго» направляют клиенту вместе с типовым договором на техприсоединение в ответ на его заявку. Договор не требует подписания, а на оплату счета предусмотрено 5 рабочих дней, после чего сетевая организация приступает к исполнению своих обязательств.

Значительно ускорило процедуру технологического присоединения внедрение геокодирования энергопринимающих устройств заявителя. Корпоративная геоинформационная система «Россети Ленэнерго» подбирает и предлагает варианты различных точек присоединения к электрическим сетям, прокладывает оптимальные маршруты с учетом информации о других объектах инженерной коммуникации и условиях землепользования. После расчета всех показателей система автоматически формирует пакет документов для договора. По некоторым категориям заявителей сроки подготовки оферты договора на ТП сокращены до 2 дней.

«Оптимизация работы по технологическому присоединению ведется на всех уровнях. В частности, мы усовершенствовали сервис информирования об оплате счета от банка. Если раньше сведения поступали в сетевую организацию до двух дней, то сегодня благодаря соглашению между «Россети Ленэнерго» и «Сбербанком» информация доступна в онлайн-режиме. Кроме того, продолжается совершенствование АСУ ТПР – корпоративной процессной системы, обеспечивающей электронный документооборот между блоками и учет данных по бизнес-процессу. В ближайшее время будут расширены модули и возможности системы, что также позволит ускорить взаимодействие компании с потребителями», - отметил Александр Пятигор.

В ходе рабочей встречи представители «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» также познакомились с работой Центра обслуживания клиентов «Россети Ленэнерго» (ЦОК) на ул. Красного Текстильщика, который был создан в 2011 году и обрабатывает все входящие обращения потребителей. В ЦОК расположено 21 клиентское окно, разработан четкий алгоритм маршрутизации посетителей по электронной очереди, предусмотрены рабочие места для заявителей с доступом в Личный кабинет, где каждый потребитель может самостоятельно подать заявку на подключение. Ежедневно в ЦОК обрабатывается около 600 обращений, в постоянном контакте с заявителями – 70 сотрудников.

Особое внимание было уделено порядку приема и обработки обращений потребителей, поступающих в Контакт-центр по телефону: 8-800-220-0-220.

В завершении встречи участники договорились о дальнейшем взаимодействии в целях обмена опытом оказания услуг клиентам.