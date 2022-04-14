14 апреля в Казани Председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов и генеральный директор «ОЭЗ “Иннополис”» Ренат Халимов заключили соглашение о развитии двустороннего сотрудничества. Партнеры утвердили план мероприятий по организации совместной работы. Документ подписан в присутствии Председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова и Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Игорь Шувалов, Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ: «Цель нашей большой совместной работы – создание бесшовной поддержки инноваций, важным элементом этой экосистемы является эффективное взаимодействие между организациями развития. Синергетический эффект от такого партнерства – рост числа технологических предпринимателей, которые смогут реализовать свой потенциал для страны и повышения качества жизни людей».

Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан: «В Татарстане развитию ИТ-сферы уделяется серьёзное внимание. Сегодня в данной отрасли у нас работают порядка 3 тысяч компаний, это более 40 тысяч специалистов. Ключевая роль здесь отводится Иннополису. Эта площадка должна стать драйвером отрасли и решать вопросы импортозамещения информационных технологий. Мы рады, что в партнёрстве с нами работают наши коллеги из Сколково. Уверен, что объединение усилий Сколково и Иннополиса будет способствовать инновационному развитию России».

Соединение опыта и потенциала двух крупнейших инновационных экосистем страны даст дополнительный импульс развитию технологического предпринимательства в России. Резиденты «Иннополиса» получат доступ к сервисам и мерам поддержки «Сколково», а участники проекта «Сколково» смогут воспользоваться преимуществами «Иннополиса». Будут синхронизированы методики и развита общая HR-экосистема, масштабированы компетенции «Сколково» по привлечению инвестиций бизнес-ангелов, таможенного брокера, правовой и патентной поддержки.

Игорь Дроздов, Председатель Правления Фонда «Сколково»: «Преимущества от подписания соглашения о системном сотрудничестве получают и “Сколково”, и “Иннополис”. Мы ожидаем увеличения числа участников, расширения воронки проектов и рынков сбыта для своих резидентов. “Иннополис” получит дополнительные льготы и сервисы для стартапов, привлечение финансирования в проекты, а также увеличение загрузки вновь вводимых объектов инновационной инфраструктуры. Объединенные усилия пойдут на пользу системному развитию инновационных компаний всей страны».

Направления сотрудничества определены в «дорожной карте». В течение года будет сформирована и реализована первая совместная корпоративная акселерационная программа по оптимизации технологических и бизнес-процессов, диверсификации продуктовой линейки, усовершенствованию существующих продуктов индустриальных компаний Республики Татарстан. Кроме этого, в рамках программы планируется активно продвигать механизмы грантовой поддержки с целью внедрения цифровых технологий на производствах.

Ренат Халимов, генеральный директор «ОЭЗ “Иннополис”»: «В текущих геополитических и макроэкономических условиях как никогда важно усиливать программы акселерации и поддержки стартапов. Мы видим кейсы успешных программ по акселерации, реализуемых “Сколково”. И мы готовы продвигать данные программы среди предприятий Республики Татарстан. Удачным форматом сотрудничества является запуск нашего первого совместного акселератора по оптимизации технологических и бизнес-процессов, диверсификации продуктовой линейки, усовершенствованию существующих продуктов индустриальных компаний Республики Татарстан».

Повестка «Иннополиса» будет интегрирована в программы и конференции «Сколково», такие как Startup Village и Startup Village Junior. А резиденты, партнеры и стартапы получат полный доступ к мероприятиям технопарка «Сколково» посредством перекрестного информационного взаимодействия экосистем и взаимного участия в мероприятиях.

В мае – июле 2022 года будет запущена отраслевая консультационная программа Fast Track по получению статуса участника проекта «Сколково», а в перспективе «Сколково-Иннополис».

Фото: «БИЗНЕС Online». Ренат Халимов, генеральный директор «ОЭЗ “Иннополис”» и Игорь Дроздов, Председатель Правления Фонда «Сколково». На заднем плане: Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан и Игорь Шувалов, Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.