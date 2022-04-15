На Южном Урале может появиться центр реинжиниринга специализированных агрегатов для металлургии. Его создание на базе механоремонтного комплекса Магнитогорского металлургического комбината поможет решить проблему производства нового и ремонта уже имеющегося оборудования для металлургических заводов.

В России есть и научные, и производственные компетенции, чтобы обеспечить заводы и комбинаты большими специализированными агрегатами, обеспечить их обслуживание и ремонт. Например, у Магнитогорского металлургического комбината есть уникальные производственные мощности и квалифицированные кадры для того, чтобы воплотить в металле любые инженерные идеи. Специалисты «ЦНИИчермет имени И. П. Бардина», в свою очередь, обладают уникальным опытом проектирования самого сложного оборудования, анализа химического состава и создания новых конфигураций металлов и сплавов.

С инициативой создания центров реинжиниринга в разных регионах страны выступил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Курировать это направление будет АНО «Агентство по технологическому развитию». Челябинская область одной из первых включилась в реализацию таких проектов в рамках промышленной политики Минпромторга. И поскольку регион обладает традиционно сильными промышленными компетенциями, а региональное министерство промышленности проявляет большую заинтересованность и готовность работать на результат, уверен, наше сотрудничество будет максимально эффективным



- отметил генеральный директор «ЦНИИчермет имени И. П. Бардина» Виктор Семёнов.

«ЦНИИчермет имени И. П. Бардина» является ведущим отраслевым научно-исследовательским центром страны по созданию металлургических технологий и новых металлических материалов. Специалисты института решают сложнейшие задачи по техническому перевооружению крупнейших российских предприятий, повышению качества и конкурентоспособности металлопродукции. Основное направление деятельности механоремонтного комплекса Магнитогорского металлургического комбината – производство сменного оборудования, узлов и агрегатов горно-обогатительного производства, а также ремонты, техническое и сервисное обслуживание технологических агрегатов всех переделов металлургического производства. Уже достигнута договорённость о расширении деятельности «ЦНИИчермет имени И. П. Бардина» на его базе и об усилении компетенций механоремонтного комплекса в сфере производства металлургического оборудования.

В свою очередь аналогичную работу для средних машиностроительных предприятий по реинжинирингу деталей и агрегатов могут наладить НТЦ НПО «Электромашина» и Южно-Уральский государственный университет.