Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел совещание с представителями предприятий бытовой электроники и электросиловой техники. Также на мероприятии присутствовали представители Минфина России, Минэкономразвития России, ФТС России, представители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники.

На совещании обсуждались вопросы развития отраслей бытовой техники, садового и электрического инструмента в новых условиях.

По словам руководителя Ассоциации РАТЕК, российский рынок бытовой электроники является одним из самых легальных и понятных. По информации Ассоциации, доля телевизоров, произведенных в России с разной степенью локализации, на рынке сегодня составляет 80%, мониторов - 35%, холодильников - 90%, стиральных машин - 90%. Вся продукция также поставляется на экспорт.

Предприятия этих отраслей уже могут претендовать на ряд мер поддержки промышленности: субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (ППРФ №1649), субсидия, предоставляющая покупателям скидку на приобретение электроинструментальной продукции (ППРФ №1206), субсидия на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия (ППРФ №208), а также льготные займы Фонда развития промышленности.

Министр также напомнил, что в случае, если эти компании входят в список системообразующих предприятий, они могут претендовать на льготное кредитование. Правительство выделило на эти цели дополнительно 80 млрд рублей, таким образом, сумма финансирования составит 120 млрд рублей и позволит обеспечить кредиты до 1,5 трлн рублей.

Отдельно на совещании были обозначены существующие сегодня проблемные вопросы, в частности, говоря о маркировке электронной бытовой техники, Министр акцентировал внимание участников совещания на том, что никаких решений по этому механизму не будет приниматься без обратной связи от отрасли.

Также было отмечено решение вопроса с техрегулированием и упрощением получения сертификата соответствия на продукцию. Напомним, с 21 марта 2022 г. вступила в силу упрощенная процедура оценки соответствия, согласно которой стандартная процедура может быть заменена на декларирование соответствия с привлечением любой испытательной лаборатории по выбору заявителя. Также заявитель вправе приложить в комплект документов, послуживших основанием для принятия такой декларации, сертификат соответствия, полученный в рамках систем третьих стран, или протокол испытаний, проведенных в их лабораториях.

Мы намерены поддерживать создание в стране высоколокализованной продукции бытовой электроники, формирование конструкторских бюро, дизайн-центров, развивать промышленный дизайн. Необходимо генерировать идеи в совместной работе с лучшими отечественными вузами. Порядка 80 инженерных центров уже создано за последние 8 лет на базе российских высших учебных заведений – нужно использовать весь их потенциал,

- отметил Денис Мантуров.

В рамках совещания была также организована выставка продукции предприятий бытовой электроники и электросиловой техники: «Квант», «ПОЗИС», GSGroup, «Газпром. Бытовые системы», «Фиолент», «Интерскол», LG, Haier, Samsung (локализованные в России модели), собственную линейку техники представили также ритейлеры М.Видео и Эльдорадо.