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ЭМ-КАБЕЛЬ гордится своими талантливыми и профессиональными сотрудниками

ЭМ-КАБЕЛЬ гордится своими талантливыми и профессиональными сотрудниками

15 апреля 2022, 15:15
Рубрика: Компании
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

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Новости компании

На предприятии «ЭМ-КАБЕЛЬ» трудятся профессиональные квалифицированные сотрудники, способные не только качественно выполнять свою работу, но и с легкостью передавать знания и опыт вновь принятым коллегам.

За охотное желание делиться своими навыками с новыми работниками Алексей Исайкин входит в число лучших наставников предприятия. С его помощью процесс адаптации и вливания новичков проходит быстрее и легче. С первых дней учит новых сотрудников бережливому производству, тем самым повышая качество работы за счет максимального сокращения всех видов потерь. За десять лет работы он обучил более 20 человек, все они успешно сдали аттестационные экзамены. Можно с уверенностью констатировать, что Алексей внёс огромный личный вклад в дальнейшее профессиональное становление этих работников.

За заслуги в формировании и развитии системы наставничества на предприятии Алексей Исайкин размещен на Доске Почета наставников России. Алексей Исайкин работает в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» с марта 2011 года в профессии скрутчика изделий кабельного производства цеха №1. По результатам труда Алексею присвоены звания «Профессионал высшей категории» и «Универсал». Активный рационализатор, на его счету более 20 рационализаторских предложений, большая часть из которых внедрена в производство.

Завод «ЭМ-КАБЕЛЬ» гордится талантливыми и профессиональными сотрудниками!

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Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

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