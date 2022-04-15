Компания Enel X в сотрудничестве с независимым системным оператором канадской провинции Онтарио (Independent Electricity System Operator, IESO) и Энергетическим управлением провинции Онтарио (Ontario Energy Board, OEB) запускает инновационной пилотный проект по объединению систем накопления электроэнергии (СНЭЭ) и ресурсов управления потреблением (demand response, DR) с целью обеспечения балансовой надежности энергосистемы Онтарио в ситуации возрастающих потребностей провинции в электроэнергии.

Проект финансируется IESO в размере CAD 3,3 млн через Инновационный сетевой фонд (Grid Innovation Fund, GIF). а OEB оказывает нормативно-правовую поддержку проекта в рамках программы содействия разработке инновационных решений и реализации демонстрационных проектов в области энергетики − Innovation Sandbox. Пилотный проект направлен на раскрытие новых возможностей по локальному использованию СНЭЭ с целью сокращения пиковых нагрузок в сети общего пользования в режиме реального времени.

В сотрудничестве с несколькими предприятиями, расположенными по всей территории Онтарио, Enel X планирует объединить до 76,7 МВт нагрузки потребления на 14 объектах, имеющих как СНЭЭ «за счетчиком» (behind-the-meter)*, так и возможности управления потреблением.

В соответствии с действующими правилами функционирования энергорынков под управлением IESO − IESO-Administered Markets (IAM) − до недавнего времени распределенные энергетические ресурсы (distributed energy resources, DERs) в силу своей незначительности не могли участвовать в IAM. В ходе реализации пилотного проекта в течение двух следующих лет Enel X намерено продемонстрировать преимущества объединения DERs различной мощности для значительного снижения энергопотребления в периоды пиковой нагрузки, обеспечения надежных и постоянных энергоресурсов и укрепления энергосистемы Онтарио.

Enel X является участником энергорынков в Онтарио с момента запуска программ управления потреблением и остается лидером в области использования DR-ресурсов в провинции. В управлении компании находится около 150 МВт коммерческих и промышленных DR-ресурсов. Enel X продолжает наращивать мощности СНЭЭ в Онтарио, суммарная мощность которых в настоящее время составляет свыше 60 МВт. Кроме этого, компания расширяет свое участие в области интеллектуальных зарядных станций для электромобилей (smart electric vehicle charging). Так, недавно было объявлено о сотрудничестве в данной сфере с компанией Element, управляющей автопарками в Торонто, и компанией Killam – одним из крупнейших владельцев жилого фонда в Канаде.

Информационный ресурс Smart Energy

* Недиспетчируемые бытовые накопители энергии.