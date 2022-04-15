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Кировский завод ОЦМ выпустил опытную партию продукции

Кировский завод ОЦМ выпустил опытную партию продукции

15 апреля 2022, 09:24
Рубрика: Инновации
Метки: УГМК, МЕДЬ, КЗОЦМ
Отрасль: Металлургия 
Источник: УГМК

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Кировский завод по обработке цветных металлов, входящий в состав группы УГМК, выпустил опытную партию медной трансформаторной ленты толщиной 0,8 -1,3 мм и шириной 100-400 мм с обкатанной (скругленной) кромкой.

Александр Агафонов, заместитель главного инженера – начальник производственного управления:

– Медная трансформаторная лента – стандартная продукция для нашего предприятия, но при этом ленту с обкатанной (скругленной) кромкой изготавливали впервые. Для нового заказчика была выпущена пробная партия (120 тонн) продукции.

В ходе выполнения заказа потребитель отметил необходимость изменения геометрии сечения ленты. Хотя первоначально заказ был размещен с требованием обрезать кромку под углом 90°.

Дело в том, что в процессе обмотки трансформатора между витками медной ленты прокладывается бумага, и острые края ленты ее прорезают. Поэтому было принято решение провести дополнительную операцию по обкатке (скруглению) кромок ленты.

Для этого на линию резки был спроектирован и установлен съемный обкаточный узел. Лента, проходя через узел, представляющий собой два боковых ролика с пазами, а также верхнюю и нижнюю проводки (деревянные прижимы, покрытые войлоком), на выходе приобретает скругленную кромку.

Вся пробная партия медной трансформаторной ленты с обкатанной (скругленной) кромкой отправлена потребителю. После проведения оценки качества будет принято решение о размещении следующих заказов.

 

 

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Источник: УГМК

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