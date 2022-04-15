13 апреля недалеко от Новосибирска состоялось торжественное открытие распределительного центра компании TDM ELECTRIC, одного из крупнейших производителей электро-, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции в России. Центр предназначен для удовлетворения потребностей дистрибьюторов Сибири и будет выполнять роль важного элемента создаваемого в регионе транспортно-логистического узла.

На церемонии открытия, проходившей на территории центра в поселке Элитный под Новосибирском присутствовал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, генеральный директор Агентства инвестиционного развития НСО Александр Зырянов, руководство компании TDM ELECTRIC во главе с учредителем и генеральным директором Вадимом Морозовым, собственники компаний партнеров-дистрибьютеров, представителей среднего бизнеса Сибирского региона, пользующиеся или планирующих пользоваться услугами центра.

В своей приветственной речи министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил:

«Это событие имеет стратегическое значение как для компании, так и для региона. TDM ELECTRIC являет собой пример успешной реализации программы по импортозамещению, которое позволит производить все, что нам нужно на территории нашей страны, в том числе на территории Новосибирской области. Открытие логистического комплекса – это первый этап нашего сотрудничества с TDM ELECTRIC. Вторым этапом мы рассматриваем строительство предприятия по производству электротехнического оборудования на территории региона. Предполагаемый объем инвестиций по проекту составит около 1,5 млрд. рублей».

Аналогичное производство компания запускает в этом году на Урале (в городе Ревда, под Екатеринбургом), перенеся туда часть производства из центральной России и часть – из Китая, в рамках импортозамещения. Будет создано порядка 250 рабочих мест. Следующий шаг – создание производственных мощностей в Сибири.

«В Сибирском регионе работаем давно, с нашего открытия в 2008 году, это очень важная для нас территория: большая стройка, много партнеров. Поэтому логично было сократить срок поставки продукции, переместив распределительный центр сюда, в Новосибирск. Открытие распределительного центра в Новосибирске будет способствовать повышению эффективности и оптимизации транспортно-логистической системы нашей компании, что безусловно обеспечит дополнительные удобства для наших партнеров в Новосибирске, других регионах Сибири и даже Дальнего Востока. Сотрудничать с нами будет еще выгоднее», – сообщил во время открытия генеральный директор компании Вадим Морозов.

Распределительный центр TDM ELECTRIC занимает площадь 4.000 кв.м., высота потолков 14,5 метров. Центр относится к складским помещениям категории А, оснащен системой семиярусного стеллажного хранения товаров и автоматизированной системой управления складом (WMS), позволяющей быстро осуществлять отгрузку. Просторная зона экспедиции (занимает 300 кв.м) дает возможность одновременно производить операции по разгрузке и загрузке автотранспорта. Центр укомплектован тремя воротами, оснащенными докшелтерами и доклевеллерами. В здании также установлены автоматическая система пожаротушения, система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом. Новейшие технологии, используемые в проекте, позволят увеличить грузооборот, повысить эффективность работы и автоматизировать большинство процессов

Закрывая торжественную церемонию открытия центра, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов поздравил всех присутствующих и сказал:

«Появление таких современных, нужных сибирскому федеральному округу предприятий – это главная цель нашей работы. Не сомневаюсь, что компанию TDM ELECTRIC ждет процветание, продукция будет востребована. Желаем увеличения объемов продаж, новых рынков сбыта, а мы со стороны агентства готовы оказывать поддержку, помощь и консультации в любых вопросах.»

На мероприятии присутствовало более 150 партнеров TDM ELECTRIC – собственников компаний-дистрибьютеров Сибирского региона, пользующихся или планирующих пользоваться услугами распределительного центра. Среди них – «Электрокомплектсервис» (г. Новосибирск), «Джемини Электро» (г. Новосибирск), «Карат» (г. Бийск), «Сибавтоматика» (г. Томск), «Алтайэлектро» (г. Барнаул) и другие.

После завершения торжественной церемонии открытия для гостей центра была проведена экскурсия по распределительному центру, во время которой они ближе познакомились с возможностями и техническим оснащением объекта, а также с ассортиментом выпускаемой и реализуемой электротехнической продукции.