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Эксперт.Аналитика. Павел Моряков о цифровизации. Чем заменят Siemens и ABB?
15 апреля 2022, 17:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: РМЭФ, РМЭФ-2022
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика
Источник: "Экспофорум"
РМЭФ – передовая бизнес-платформа для успешного энергодиалога, запуска инновационных проектов и внедрения современных технологических решений в сфере ТЭК.
Деловая программа юбилейного Форума объединит десятки тематических конференций и круглых столов, посвящённых основным направлениям и трендам, определяющим дальнейшее развитие энергоресурсов в России и за рубежом.
Главным событием Форума станет Пленарное заседание «Электроэнергетика России: новые технологические вызовы и точки роста».
Ключевые сессии деловой программы:
Экспозиция наглядно представит внутренние потребности рынка ТЭК России и экспортный потенциал отечественных производителей. Ведущие энергетические компании презентуют полную линейку продукции – от оборудования для тяжёлого машиностроения до товаров личного потребления.
Среди участников выставки – Прософт-Системы, ПИЭЛСИ ТЕХНОЛОДЖИ, Меандр, ВЭЛАН, Элеком Сервис, Сонэл, ЧЭАЗ, Матрица и др.
Выставка «Энергетика и Электротехника» – это:
На период проведения мероприятий «Экспофорум» выступит местом концентрации инновационных проектов в промышленной отрасли и, несомненно, привлечет особо пристальное внимание экспертов и делового сообщества.
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