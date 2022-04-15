РМЭФ – передовая бизнес-платформа для успешного энергодиалога, запуска инновационных проектов и внедрения современных технологических решений в сфере ТЭК.

Деловая программа юбилейного Форума объединит десятки тематических конференций и круглых столов, посвящённых основным направлениям и трендам, определяющим дальнейшее развитие энергоресурсов в России и за рубежом.

Главным событием Форума станет Пленарное заседание «Электроэнергетика России: новые технологические вызовы и точки роста».

Ключевые сессии деловой программы:

Круглый стол «КАДРОВЫЙ ВОПРОС В ЭНЕРГЕТИКЕ И СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА НА ПРОИЗВОДСТВЕ»

Круглый стол «РОЛЬ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА»

Круглый стол «ВОДОРОД. РОССИЙСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ»

Круглый стол «СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»

Круглый стол «РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ: ИГРА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ»

Презентационный день с участием департамента энергетики БРД ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» «ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»

Экспозиция наглядно представит внутренние потребности рынка ТЭК России и экспортный потенциал отечественных производителей. Ведущие энергетические компании презентуют полную линейку продукции – от оборудования для тяжёлого машиностроения до товаров личного потребления.

Среди участников выставки – Прософт-Системы, ПИЭЛСИ ТЕХНОЛОДЖИ, Меандр, ВЭЛАН, Элеком Сервис, Сонэл, ЧЭАЗ, Матрица и др.

Выставка «Энергетика и Электротехника» – это:

Демонстрация новинок и оценка перспективных направлений отрасли

Идеальные условия для проведения предметных переговоров

Доступность и открытость поставщиков и покупателей

Высокий уровень сервиса и поддержки участников

Актуальная деловая программа с участием лучших экспертов

На период проведения мероприятий «Экспофорум» выступит местом концентрации инновационных проектов в промышленной отрасли и, несомненно, привлечет особо пристальное внимание экспертов и делового сообщества.