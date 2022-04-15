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Резидентами ТОР "Приамурская" стали два предприятия на границе с Китаем

Резидентами ТОР Приамурская стали два предприятия на границе с Китаем

15 апреля 2022, 10:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ТОР ПРИАМУРСКАЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Два предприятия создадут логистический центр для увеличения товарооборота между Россией и Китаем, зерновой склад и хранилище для овощей на территории опережающего развития "Приамурская" в Амурской области, сообщила в четверг пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей области.

"Новые резиденты ТОР "Приамурская" создадут логистический центр для увеличения товарооборота между Россией и Китаем, зерновой склад и хранилище для овощей", - говорится в сообщении.

По данным минэкономразвития, компания "БЛИК" создаст логистический центр для хранения, формирования и отгрузки партий импортных и экспортных товаров для товарооборота между Россией и Китаем. На территории инвестиционной площадки "Ровное" планируется строительство четырех крытых складов, зоны погрузки-выгрузки, площадки для хранения, технического здания для обслуживания техники, административного здания и пункта охраны. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце 2025 года.

Компания "Агромир" планирует построить современный складской комплекс. Он будет включать в себя зерновой склад площадью 1,4 тыс. кв. м вместимостью до 3,5 тыс. тонн, овощехранилище с автоматической системой вентиляции и климатического контроля, а также сортировочный комплекс для овощей и системы конвейерной сушки с оказываемым комплексом услуг по хранению, сортировке и очистке.

"Территория опережающего развития "Приамурская" остается лидером среди преференциальных режимов региона по интересу со стороны частных инвесторов. Учитывая рост деловой активности в ближайшее время в связи с запуском грузового сообщения по трансграничному мосту, а также расширенные географические границы ТОР "Приамурская", в которые входят земли четырех муниципалитетов, прогнозируем дальнейшее увеличение числа резидентов", - цитирует пресс-служба слова министра экономического развития и внешних связей Амурской области Оксану Кукшеневу.

О ТОР в Приамурье

В Амурской области функционируют три территории опережающего развития. Резидентами ТОР "Белогорск", ТОР "Свободный" и ТОР "Приамурская" являются 39 компаний. После полной реализации их проектов в бюджет региона вложат 1,7 трлн рублей частных инвестиций.

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Источник: ТАСС

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