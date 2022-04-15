Такая постоянная актуализация органично позволяет встраивать изменения в существующую в компании производственную систему.

Примером такого подхода в филиале АО «Сетевая компания» может служить опытное применение автоматических выключателей втычного типа в рамках реализуемого кайдзен-проекта «Применение временной ТП, установленной на жесткой раме(салазках)».

«В процессе изготовления мобильной конструкции мы уделили пристальное внимание расширению перечня объектов, на которых она может использоваться в зависимости от местных условий и требуемой мощности», - рассказывает автор кайдзен-проекта, заместитель главного инженера по распределительным сетям Ильмир Латипов.

Одной из задач стало наличие в ТП достаточного количества автоматических выключателей требуемого номинала, так как планировалось использование этого оборудования на объектах с различной нагрузкой.

Первоначально рассматривалось два варианта решения данной задачи: установки полной линейки номиналов автоматических выключателей или установки требуемого номинала перед каждым применением мобильного ТП. Как первый, так и второй варианты не соответствовали принципам бережливого производства в плане перепроизводства и повторяемости действий.

Оптимальным способом стал монтаж стационарной панели с возможностью быстросъемной установки/снятия автоматического выключателя в низковольтном щите ТП.

Одна из первых работ выполнена с помощью усовершенствованной ТП на подстанции ПС 110 кВ Карамалы. Благодаря новому техническому решению подключена по временной схеме установка дегазации и регенерации трансформаторного масла, установлен автоматический выключатель требуемого для этой цели номинала.

Автоматические выключатели втычного типа предоставлены в Альметьевские электрические сети одним из ведущих российских производителей. Неоспоримыми преимуществами их применения являются быстрый монтаж/демонтаж, не требующий разборки токоведущих частей, установка автоматического выключателя нужного номинала с возможностью его точной настройки, одновременная установка требуемого количества автоматических выключателей.