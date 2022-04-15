На сайте госзакупок появился тендер на достройку двух домов обманутых дольщиков: это объекты № 1 и 2 по адресу Шевченко, 1. Заказчик — «Фонд защиты прав участников долевого строительства». Начальная сумма аукциона — 1 миллиард 38 миллионов рублей. Из них на первый дом, у которого готовность 66%, пойдет 490 миллионов, а на второй с готовностью 31% направят 548 миллионов.

На достройку отводится год и три месяца с момента заключения договора. По данным ДОМ.РФ, в каждой из «свечек» будет по 288 квартир (240 «однушек» и 48 «двушек») площадью от 28 до 58 квадратных метров. Среднеарифметическая площадь одной квартиры — 38 квадратов. Изначально тут планировался ЖК «Нойланд-Черемушки» из трех 25-этажных свечек. Застройщик — ООО «Монтаж-Строй». Разрешение на строительство первого дома он получил в 2013 году, второго и третьего — в 2014-м. Владельцами и руководителями фирмы были Носовко Павел Сергеевич и Носовко Геннадий Сергеевич.

Дом № 1 должны были сдать в конце 2015 года. В начале 2016-го дольщики стали массово жаловаться на затягивание сроков строительства. В начале 2017-го люди обратились с жалобой к Путину, в их петиции говорилось, что квартиры ждут 400 человек, а движения на стройплощадке почти не видно. В июне того же года они провели митинг на Красной площади, чтобы привлечь внимание властей. В сентябре 2017-го полиция возбудила дело по ч. 4 ст. 160 «Присвоение и растрата» из-за растраты денег дольщиков. Но чем закончилось это дело, неизвестно.

В 2018 году «Монтаж-Строй» объявил о возобновлении работ. В начале 2019 года фирма всё еще обещала довести дома до конца самостоятельно. Но в конце того же года компания окончательно обанкротилась.

В 2020 году Шевченко, 1 включили в «Фонд защиты прав участников долевого строительства». В фонде приняли решение о «восстановлении прав граждан путем завершения строительства». Дом № 3 не попал в планы по достройке, его готовность — 11%.

Иллюстрация: Наш.дом.рф. Так будущий ЖК выглядел в рекламных материалах застройщиков