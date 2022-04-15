Это около 70% от общей протяженности трассы в регионе. Порядка 90 км отремонтируют, а более 50 км защитят слоями износа.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород рассчитывает завершить все работы до конца 2024 года. Так, в Володарском районе в 2022-2023 годах обновят 22 км четырехполосной магистрали на участке с 341-го по 365-й км. В городском округе Дзержинск в этом сезоне ремонт выполнят на 5 км дороги с 383-го по 386-й км и с 397-го по 399-й км. Помимо замены выработавшего свой ресурс покрытия, дорожники укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика. В населенных пунктах восстановят элементы искусственного освещения, а также обустроят существующие пешеходные переходы, автобусные остановки и тротуары.

Аналогичные работы в 2022 году стартуют на казанском направлении. Масштабный ремонт пройдет на двухполосных участках трассы с 474-го по 490-й км и с 524-го по 569-й км в Кстовском, Лысковском и Воротынском районах. За три года здесь приведут в порядок более 60 км. Дорожники снимут изношенный асфальт, устранят пучины, усилят дорожную одежду выравнивающим слоем, уложат новое износостойкое покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см, нанесут разметку и укрепят обочины асфальтогранулятом. Отремонтируют также водопропускные трубы, восстановят систему водоотвода и обновят другую инфраструктуру дороги. Работы разделены на этапы, что позволит минимизировать неудобства от ограничения движения. В 2022 году ремонт пройдет на участках: км 474 – км 480 и км 524 - км 532, оставшиеся отрезки будут вводиться в строй в 2023-2024 годах.

В течение трех лет мероприятия по замене слоев износа (верхних слоев покрытия) выполнят на участках с 365-го по 383-й км в городском округе Дзержинск, с 399-го по 415-й км на обходе Нижнего Новгорода, а также с 443-го по 465-ый в Кстовском районе. Дорожники заменят поврежденный верхний слой с трещинами и колейностью на новый из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 cм. На всем протяжении нанесут разметку и восстановят нормативные параметры обочины подсыпкой асфальтобетонной крошки. Технология устройства слоев износа позволяет устранить деформации на дороге, восстановить показатели ровности и сцепления, а также защитить нижние слои дорожной одежды от разрушения. Дорожное покрытие будет обладать необходимой шероховатостью, водонепроницаемостью и износостойкостью.

Добавим, на участке автодороги с 465-го по 473-й км в Кстовском районе продолжается реконструкция и строительство в рамках реализации 1-го и 3-го этапов IV очереди обхода Нижнего Новгорода. Здесь до четырех полос расширяют проезжую часть, возводят мост через реку Алферовка и транспортную развязку возле Малиновки. Готовность объекта на текущий момент – 67%.

*** Протяженность федеральной трассы М-7 «Волга» в Нижегородской области - около 220 км. По территории региона также проходят автодороги федерального значения Р-158 Нижний Новгород – Саратов (224,5 км) и Р-177 «Поветлужье» (133,2 км). Всего в ведении ФКУ Упрдор Москва ‒ Нижний Новгород находится 1526 км федеральных автодорог во Владимирской, Ивановской, Нижегородской областях и Республике Мордовия.