В Москве состоялась 24-я международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих ExpoElectronica. В мероприятии приняли участие порядка 40 столичных производителей и разработчиков.

«За два месяца 2022 года в столице было выпущено около 65 миллионов электронных интегральных схем. Высокое качество продукции московского производства подтверждается ее широким использованием как в целом по стране, так и за рубежом: объем отгрузки предприятиями радиоэлектронной промышленности Москвы в январе-феврале составил 26,5 миллиарда рублей, что на 11,4 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года. Столичные предприятия уделяют большое внимание вопросам, связанным с расширением сети контрагентов. Например, около 40 производителей и разработчиков представили свою продукцию на международной выставке электронной отрасли, прошедшей в Москве», - сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Среди столичных компаний, принявших участие в выставке ExpoElectronica – разработчик микросхем НПЦ «Элвис», производитель электроники «МикроЭМ Технологии» и разработчик интегральных микросхем и полупроводниковых приборов «Ангстрем».

Во время мероприятия предприятия отрасли получили возможность пообщаться с представителями Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы и узнать о новых мерах поддержки в городе.

В частности, говорили о компенсации затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, реализацию инвестиционных программ и выплату зарплаты. Для этих целей в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства по решению Мэра Москвы были направлены дополнительные 10 миллиардов рублей.

Промышленным предприятиям электронной отрасли в том числе рассказали о возможности арендовать землю в Москве за один рубль в год. Поддержку можно будет получить как при создании новых, так и при расширении существующих производств.

Сегодня предприятиям города доступно не менее 20 мер поддержки, среди которых льготные займы, субсидии, присвоение специальных статусов, которые также дают право на различные преференции. Подробнее об антикризисных мерах можно узнать на сайте Центра поддержки экономики Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.