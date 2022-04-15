Энергетики построят подъездную дорогу к узловому переключательному пункту, который связывает энергосистемы 3 югорских филиалов компании «Россети Тюмень» и задействован в электроснабжении инфраструктурных объектов «НК «Роснефть», «Транснефть» и «Газпром». На реализацию проекта системообразующее электросетевое предприятие региона направит более 115 млн рублей.

Переключательный пункт 110 кВ «Восточный» обеспечивает переток мощности между нижневартовским, нефтеюганским и когалымским филиалами «Россети Тюмень». За счет компенсации дефицита мощности из районов с ее избытком объект поддерживает заданный надежный режим работы сети. От бесперебойного функционирования энергоузла зависит добыча и транспортировка углеводородов с крупнейших российских нефтеносных провинций, расположенных на территории центральной и восточной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В настоящее время доступ энергетиков к переключательному пункту осуществляется через режимный объект, что существенно увеличивает время прибытия оперативного персонала. Собственный транспортный участок протяженностью 1,2 км позволит специалистам беспрепятственно и в кратчайшие сроки добираться к удаленному узлу для проведения регламентных и неотложных работ на высокотехнологичном оборудовании.

Помимо проезда легкового бригадного транспорта новая автодорога обеспечит перемещение производственной техники, в том числе большегрузов для доставки оборудования и материалов. «Россети Тюмень» уже подготовили проектно-сметную документацию, заключили договоры аренды земельных участков и выполнили землеустроительные работы. Завершение строительства запланировано на 2023 год.