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Энергетики "Россети Кубань" восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение потребителей Краснодарского края и Адыгеи

Энергетики Россети Кубань восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение потребителей Краснодарского края и Адыгеи

15 апреля 2022, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Специалисты «Россети Кубань» к 10.30 мск 15 апреля восстановили энергоснабжение потребителей в населенных пунктах Краснодарского края и Республики Адыгея по резервным схемам. Подача электроэнергии была нарушена из-за ураганного ветра с порывами до 30 м/с.

Для подачи электроэнергии потребителям задействовано 52 резервных источника энергоснабжения суммарной мощностью более 5,3 МВт. В настоящий момент бригады «Россети Кубань» продолжают работы на энергобъектах в Северском районе для восстановления энергоснабжения по основной схеме.

44 энергетика в составе 21 бригады с привлечением 23 единиц спецтехники работали над ликвидацией технологических нарушений в пригороде Краснодара, а также прилегающих к краевой столице районах Кубани и Адыгеи. При этом уже к 17.00 мск специалистам «Россети Кубань» удалось вернуть свет порядка 70% потребителей, оставшихся без электроэнергии из-за непогоды.

Продолжается контроль за состоянием энергообъектов, а также мониторинг метеоусловий. К устранению возможных последствий непогоды могут быть привлечены 402 бригады энергетиков: до 1800 специалистов, 740 единиц спецтехники.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.

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Источник: Россети Кубань

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