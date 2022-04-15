«Россети Тюмень» приступили к выполнению ремонтной кампании на подстанциях в восточной части ХМАО-Югры. В течение года энергетики проведут техническое обслуживание и ремонт 94 питающих центров классом напряжения 35 кВ и выше. На повышение надежности электроснабжения объектов нефтегазодобывающей промышленности и более 400 тысяч жителей региона компания направит порядка 97 млн рублей.

Основные мероприятия «Россети Тюмень» проведут на ключевом оборудовании питающих центров. Энергетики отремонтируют 219 силовых трансформаторов, на двух из которых заменят высоковольтные вводы 110 кВ. Среди запланированных на 2022 год работ также ремонт порядка 250 выключателей и более 550 разъединителей. В целях обеспечения безопасности персонала и оборудования на подстанциях 110 кВ «Дельта» и «Кетовская» будут улучшены контуры заземления, а на 11 центрах питания отремонтированы дугогасящие реакторы. Все работы специалисты выполнят без ограничения режима электроснабжения потребителей и завершат к октябрю.

Нижневартовские электрические сети обеспечивают электроэнергией Нижневартовск, Радужный, Мегион, населенные пункты Нижневартовского района, а также нефтегазодобывающие объекты «Роснефти», «Славнефти» и «Газпрома». Своевременное проведение регламентных работ позволит филиалу «Россети Тюмень» успешно пройти осенне-зимний максимум нагрузок.