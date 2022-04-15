Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» присоединили к электрическим сетям оборудование, которое отвечает за работу уличных светильников на перекрестке автодорог А-298 и Р-207 в Ртищевском районе. Система освещения установлена в рамках капитального ремонта автотрассы федерального значения, ведущей от Тамбова через Саратовскую область к границе с Республикой Казахстан.

В рамках выполнения договора технологического присоединения к электрическим сетям энергетики предоставили электрическую мощность, необходимую для работы оборудования, с подстанции 110/10 кВ «Шило-Голицино». С целью учета объема потребления электроэнергии смонтирован цифровой прибор учета с дистанционным снятием показаний.

Освещение пешеходных переходов и автобусных остановок на пересечении федеральной и региональной автотрасс повысит безопасность дорожного движения на этом участке.

«Саратовские распределительные сети» регулярно присоединяют к электрическим сетям элементы автодорожной инфраструктуры. Работа энергетиков способствует повышению комфорта и безопасности движения автотранспорта по территории региона.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – одно из основных направлений деятельности «Россети Волга». Лицо, заинтересованное в электроснабжении своих объектов, может воспользоваться Порталом электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф), мобильным приложением «Россети – личный кабинет». Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.