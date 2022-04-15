Столичное ООО «Союзтекстиль-СТ» (подконтрольно выходцу из структур «Газпрома» Юрию Анкудинову) увеличило планируемый (4227901) объем инвестиций в расширение производства полиэфирных синтетических нитей в Курске до 4 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области по итогам встречи представителей компании с вице-губернатором Сергеем Стародубцевым и главой регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаилом Аксеновым.

Гендиректор «Союзтекстиля-СТ» Александр Богачев пояснил «Ъ-Черноземье», что объем инвестиций в проект был увеличен в связи с его масштабированием и расширением планируемой номенклатуры продукции.

«Проект по производству синтетических полиэфирных нитей укрупнился, были уточнены параметры ввиду изменений курсов валют. Мы расширились по текущему производству, уточнились по необходимому оборудованию. Итоговая мощность производства по завершению реализации проекта остается той же, что и планировалась, но расширится продуктовая линейка. Первоначально в проекте были преимущественно технические ткани, а сейчас планируется производство также сырья для собственного производства швейных нитей, армирования рукавов, геосинтетики, армирования дорожных покрытий Это требует как дополнительного оборудования, так и дополнительных площадей»,— рассказал бизнесмен

Впервые о планах компании по расширению производства стало известно в начале 2020 года. Тогда речь шла об инвестициях в 2 млрд руб. Итоговая мощность производства оценивалась в 15 тыс. т синтетических полиэфирных нитей в год.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Союзтекстиль-СТ» зарегистрировано в Москве в 2010 году. Уставный капитал — 200 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство прочих технических и промышленных текстильных изделий. 100% ООО принадлежит Юрию Анкудинову. Гендиректор — Александр Богачев. Выручка компании в 2021 году составила 1,1, млрд руб. (+30,5% к 2020-му), чистая прибыль — 78 млн руб. (+92,7%).

Подробнее о начале реализации проекта — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ