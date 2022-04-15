В Нальчике приступили к строительству ледового дворца — физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий зимними видами спорта и крытого катка с искусственным льдом для занятий хоккеем, фигурным катанием, керлингом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

По его словам, комплекс рассчитан на пребывание 317 зрителей и 77 спортсменов. Его общая площадь превысит 4 тыс. кв. м. В двухэтажном здании будут размещены администрация, помещения для инвентаря, раздевалки. В ледовом дворце можно будет проводить соревнования республиканского и межрегионального уровней. Новый ФОК строится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Строительство предполагается завершить в 2023 году.

«Ледовый дворец — это первый этап создания крупного молодежного спортивного кластера на территории вдоль набережных реки Нальчик в районе улиц 2-й Таманской дивизии, Хужокова, Владикавказского шоссе и Осетинской», — сказал он.

Как сообщал РБК Кавказ, в марте 2021 года стало известно, что в Нальчике построят крытый каток с искусственным льдом и физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий зимними видами спорта за 300 млн рублей.

В марте 2022 года Управление капитального строительства Кабардино-Балкарии определило подрядчика, который займется строительством крытого катка с искусственным льдом в Нальчике.

По окончании срока была подана только одна заявка на участие, которую признали соответствующей требованиям. Участником, с которым планировали заключить контракт, стало ООО «Нальчикский завод строительных материалов». Предложение участника составляло 370 млн рублей.