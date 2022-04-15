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Эксперт.Аналитика. Павел Моряков о цифровизации. Чем заменят Siemens и ABB?
15 апреля 2022, 17:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: tulapressa.ru
В Туле наладят архитектурную подсветку колледжа профессиональных технологий и сервиса на Чмутова, 1В. На закупку светильников, кабелей и проводов, а также сами работы выделят 231,7 тыс. рублей.
Подрядчика для обустройства архитектурной подсветки ищут среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Выполнить работы необходимо в течение месяца после заключения контракта.
Фото: Яндекс.Карты
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