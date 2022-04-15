 
Контракты

В Туле организуют архитектурную подсветку для колледжа на ул. Чмутова

В Туле организуют архитектурную подсветку для колледжа на ул. Чмутова

15 апреля 2022, 17:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: tulapressa.ru

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В Туле наладят архитектурную подсветку колледжа профессиональных технологий и сервиса на Чмутова, 1В. На закупку светильников, кабелей и проводов, а также сами работы выделят 231,7 тыс. рублей.

Подрядчика для обустройства архитектурной подсветки ищут среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Выполнить работы необходимо в течение месяца после заключения контракта.

 Фото: Яндекс.Карты

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Источник: tulapressa.ru

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