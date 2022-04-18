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АО "Контактор" – на Дне монтажника и энергетика в Новокузнецке

АО Контактор – на Дне монтажника и энергетика в Новокузнецке

18 апреля 2022, 10:12
Рубрика: Компании
Метки: КОНТАКТОР
Отрасль: Электротехника 
Источник: Завод Контактор

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27 апреля в Новокузнецке на Дне монтажника и энергетика, организованного крупнейшим дистрибьютором ЭТМ, ведущие представители электротехнической отрасли обсудят, как работать в новых условиях. Среди участников – российский завод АО «Контактор».

Отраслевое мероприятие подойдет для тех, кто руководит предприятиями, проектирует, выбирает технические решения, бюджетирует и закупает оборудование, монтирует и ремонтирует электротехнику и инженерные системы.

В программе Дня — выставка, где гости увидят новинки 20 отечественных производителей, и деловая программа, которая, по словам организаторов, отвечает текущим вызовам в экономике страны. Гости смогут обсудить на секциях для строительно-монтажных организаций, промышленных предприятий и проектных институтов такие вопросы, как снабжение объектов в условиях санкций, модернизация энергохозяйства с минимальными затратами, переход на отечественный САПР и импортозамещение оборудования.

АО «Контактор» проведет семинар, на котором расскажет о своих низковольтных автоматических выключателях до 6300 А. Отдельная тема, на которой сфокусируется спикер АО «Контактор» – «Новая серия выключателей для угольной промышленности А3790К, ВА50-41К до 1000 А переменного тока, напряжением до 1140 В», – будет особенно интересна представителям добывающих отраслей.

В ходе Дня монтажника и энергетика традиционно пройдет презентация онлайн-сервиса iPRO. Особое внимание в этот раз эксперты ЭТМ уделят подбору аналогов оборудования, которое стало недоступно из-за санкций и ухода с рынка ряда зарубежных брендов.

В конце Дня всех гостей ждет розыгрыш ценных призов.

Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке skills.etm.ru/events/dmie-nkz2022

Часы работы мероприятия: с 10:00 до 16:00

Место: г. Новокузнецк, пр. Ермакова, 1А, Park Inn by Radisson

 

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Источник: Завод Контактор

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