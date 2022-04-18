Новосибирский арбитражный суд начал процедуру самобанкротства ООО "Лиотех-Инновации" - структуры "Роснано", которая до недавнего времени была единственным в России промышленным производителем литий-ионных аккумуляторов, следует из данных картотеки арбитражных дел.

"Ввести наблюдение. Признать требования заявителя обоснованными", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сумма исковых требований - 432 млн рублей.

100% в уставном капитале "Лиотех-Инновации" принадлежит дочернему предприятию АО "Роснано" ООО "Литэко". В марте 2022 года суд начал процедуру самобанкротства "Литэко" - ввел наблюдение.

"Лиотех-Инновации" до недавнего времени была единственным в России промышленным производителем литий-ионных аккумуляторов, которые применялись в электротранспорте, системах хранения электроэнергии, источниках бесперебойного питания критически важных объектов. Завод заупстили в 2011 году.