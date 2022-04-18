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Институт "Ленгидропроект" спроектировал ГЭС Куланак в Кыргызстане

Институт Ленгидропроект спроектировал ГЭС Куланак в Кыргызстане

18 апреля 2022, 15:24
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, ЛЕНГИДРОПРОЕКТ
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Институт «Ленгидропроект» (входит в Группу РусГидро) по заказу компании «Производственное предприятие «Нарын» (Кыргызстан) разработал проект гидроэлектростанции Куланак на реке Нарын.

Строительство гидроэлектростанции запланировано в Нарынской области. Планируемая мощность ГЭС Куланак составит 96,7 МВт, основные сооружения станции включают в себя грунтовую плотину максимальной высотой 27 м, водосброс, деривационный канал, здание ГЭС с четырьмя гидроагрегатами. Примененные Ленгидропроектом проектные решения обеспечивают создание эффективной гидроэлектростанции при минимальной зоне затопления. Строительство ГЭС Куланак позволит увеличить выработку экологически чистой, возобновляемой электроэнергии в энергодефицитной энергосистеме Кыргызстана.

Проектно-изыскательский институт «Ленгидропроект» занимает одну из лидирующих позиций в области проектирования гидроэнергетических и водохозяйственных объектов. За все время работы по проектам института построены, восстановлены и реконструированы более 90 гидроэлектростанций в России и ближнем зарубежье суммарной мощностью 24 500 МВт. Среди них – такие уникальные сооружения, как крупнейшая в России Саяно-Шушенская ГЭС, вторая по мощности в нашей стране Красноярская ГЭС, возведенная в условиях вечной мерзлоты Колымская ГЭС, комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

Фото: Яндекс.Карты

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Источник: ПАО "РусГидро"

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