Институт «Ленгидропроект» (входит в Группу РусГидро) по заказу компании «Производственное предприятие «Нарын» (Кыргызстан) разработал проект гидроэлектростанции Куланак на реке Нарын.

Строительство гидроэлектростанции запланировано в Нарынской области. Планируемая мощность ГЭС Куланак составит 96,7 МВт, основные сооружения станции включают в себя грунтовую плотину максимальной высотой 27 м, водосброс, деривационный канал, здание ГЭС с четырьмя гидроагрегатами. Примененные Ленгидропроектом проектные решения обеспечивают создание эффективной гидроэлектростанции при минимальной зоне затопления. Строительство ГЭС Куланак позволит увеличить выработку экологически чистой, возобновляемой электроэнергии в энергодефицитной энергосистеме Кыргызстана.

Проектно-изыскательский институт «Ленгидропроект» занимает одну из лидирующих позиций в области проектирования гидроэнергетических и водохозяйственных объектов. За все время работы по проектам института построены, восстановлены и реконструированы более 90 гидроэлектростанций в России и ближнем зарубежье суммарной мощностью 24 500 МВт. Среди них – такие уникальные сооружения, как крупнейшая в России Саяно-Шушенская ГЭС, вторая по мощности в нашей стране Красноярская ГЭС, возведенная в условиях вечной мерзлоты Колымская ГЭС, комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

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