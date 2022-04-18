На дорогах Красноярска восстановят асфальтобетонное покрытие

В Красноярске пройдут работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог города, сообщает RosTender.info.

Власти города выберут подрядную организацию по итогам открытого конкурса. Прием заявок завершается шестого мая. Проектом предусмотрено восстановление асфальтобетонного покрытия, заливка трещин, поверхностная обработка дорожного покрытия, а также замена элементов обустройства улично-дорожной сети.

Ремонт начнется после заключения контракта и завершится к концу октября этого года. За работу подрядчику выплатят 170 млн рублей из городского бюджета.

