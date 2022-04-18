Антикризисный план Башкирии предполагает выделение 30 млрд рублей на поддержку жилищного строительства, это наибольший объем средств. К примеру, на малый бизнес предусмотрен 1, на системообразующие предприятия - 3 млрд рублей, общая прямая финансовая поддержка отраслей экономики региона превысит 53 млрд, сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на совещании в понедельник.

"Самый большой объем мер поддержки направлен на сферу жилищно-строительного сектора экономики - это свыше 30 млрд рублей. В том числе предусматривается реализация программ льготного ипотечного кредитования совместно с ДОМ.РФ, а также выделение финансовых ресурсов на строительство жилья для дольщиков - 545 млн и еще ряд мер, которые позволят создать нам лучшие инфраструктурные условия для развития жилищного строительства", - сообщил Назаров.

На поддержку малого бизнеса власти предусмотрели 14 мероприятий на сумму более 1 млрд, на промышленный сектор и системообразующие предприятия - свыше 3 млрд рублей. Также 500 млн заложено на компенсацию логистических и транспортных затрат, 830 млн на преференции для туротрасли.

"С учетом сохранения и перераспределения бюджетных ресурсов План включает в себя 143 меры поддержки. Из них 56 мер организационного характера и 87 финансовых мер на сумму почти 55 млрд рублей. Касательно 87 финансовых мер. В них входит 77 мероприятий с объемом прямой финансовой поддержки на 53,3 млрд рублей", - добавил премьер-министр.

Министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов дополнил, что для аграриев предусмотрены субсидии на приобретение семян, средств химизации, техники и оборудования. А для поддержки сельской потребительской кооперации в плане заложено снижение ставок по налогу на имущество для кооперативов до 0,5% и уменьшение земельного налога. Также при приобретении автолавок предприятиям потребительской кооперации субсидируют до 40% их стоимости.

При формировании антикризисного плана региона проведены консультации с деловыми объединениями, банковскими структурами и ключевыми предприятиями, учтены три федеральных пакета поддержки. В зависимости от развития ситуации план будет дополняться, резюмировал Назаров.