Набережную в бухте Инал реконструируют к 2023 году

Во время рабочей поездки в Туапсинский район вице-губернатор Александр Руппель оценил ход реализации инвестиционных проектов. Одной из точек маршрута стали пляжи бухты Инал. Здесь в течение двух лет планируют построить набережную с объектами пляжной инфраструктуры.

– Рассчитываем в следующем году увидеть реализацию первого этапа этого масштабного проекта. Курортная сфера края пользуется большим интересом у инвесторов. На уровне региона мы разработали ряд преференций, в том числе льготу по налогу на имущество сроком 10 лет для новых объектов и субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам в размере 15%, – сказал Александр Руппель.

По словам замглавы региона, благодаря реконструкции набережной к семейному формату отдыха в бухте Инал добавится событийный и молодежный. Здесь появится клубный ресторан с бассейном и площадки для проведения мероприятий.

Александр Руппель также осмотрел ход реконструкции дома отдыха «Туапсе» в селе Бжид. К новому летнему сезону здесь отремонтировали общежитие и номерной фонд, благоустроили территорию и обновили пляжное оборудование. Сейчас завершают ремонт кафе и набережной. По завершении летнего сезона дом отдыха уйдет на полную реконструкцию до 2024 года. На эти цели планируют потратить 613 млн руб.

Также вице-губернатору презентовали проект строительства в пос. Агой курортного многофункционального комплекса гостиниц на 700 номеров, с конгресс-центром, выставочными залами, медицинским центром и эллингами. В ближайшее время планируют подписать соглашения о реализации. Общий объем инвестиций составит 7 млрд рублей.

В настоящее время в Туапсинском районе выдали 50 разрешений на строительство средств размещения, которые начнут работу в ближайшие 2-3 года. Кроме того, в этом году планируют подписать 2 протокола о намерениях в сфере инвестиций для строительства крупных гостиничных комплексов на общую сумму более 17 млрд рублей.