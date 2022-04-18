"РУСАЛ" зафиксировал цены в рублях на алюминий
18 апреля 2022, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: stroi.mos.ru
Началась подготовка к строительству электродепо «Саларьево» в Новой Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Сейчас ведутся работы по подготовке территории, приступили к устройству подпорных стен», – сказал Андрей Бочкарёв.
Как отметил заммэра, электродепо «Саларьево» предназначено для обслуживания поездов Сокольнической линии метро.
«За счет высоких темпов развития метрополитена стремительно растет потребность в подвижных составах и в их техническом обслуживании. Поэтому в столице реализуется масштабная программа по строительству и реконструкции электродепо», – подчеркнул Бочкарёв.
Как уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, на площадке электродепо «Саларьево» наряду с устройством подпорной стены ведутся земляные работы.
«Почти наполовину завершен вывоз грунта на полигон, одновременно на объект завозится насыпной песок под будущее здание отстойно-ремонтного корпуса – уже выполнено примерно 30% от запланированного объема», – пояснил Юрий Кравцов.
Ранее глава Стройкомплекса заявил, что в высокой степени готовности находится электродепо «Нижегородское».
«Работы по строительству электродепо «Нижегородское», которое будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии, развернуты на территории бывшего завода по модернизации и строительству вагонов метро им. В.Е. Войтовича площадью 17 га, где разместятся более 50 зданий и сооружений. Готовность объекта превышает 70%», – подчеркнул Бочкарёв.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter