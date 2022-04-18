​Началась подготовка к строительству электродепо «Саларьево» в Новой Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Сейчас ведутся работы по подготовке территории, приступили к устройству подпорных стен», – сказал Андрей Бочкарёв.

Как отметил заммэра, электродепо «Саларьево» предназначено для обслуживания поездов Сокольнической линии метро.

«За счет высоких темпов развития метрополитена стремительно растет потребность в подвижных составах и в их техническом обслуживании. Поэтому в столице реализуется масштабная программа по строительству и реконструкции электродепо», – подчеркнул Бочкарёв.

Как уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, на площадке электродепо «Саларьево» наряду с устройством подпорной стены ведутся земляные работы.

«Почти наполовину завершен вывоз грунта на полигон, одновременно на объект завозится насыпной песок под будущее здание отстойно-ремонтного корпуса – уже выполнено примерно 30% от запланированного объема», – пояснил Юрий Кравцов.

Ранее глава Стройкомплекса заявил, что в высокой степени готовности находится электродепо «Нижегородское».