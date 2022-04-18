Объединенная компания РУСАЛ завершила реализацию проекта «Строительство участка по производству экологичного антипирена» и приступила к промышленному производству выпуска товарной продукции VOGA 205 (ВОГА – высокодисперсный осажденный гидроксид алюминия), являющегося высококачественным, экологичным, безгалогенным антипиреном, выступающим в качестве подавителя горения и дымообразования в полимерных композициях кабельной продукции, широко применяемой в различных отраслях: в атомной, авиационной, судостроительной, автомобильной и т.д.

Важно отметить, что ранее этот продукт никогда не производился в Российской Федерации и импортировался исключительно из-за рубежа. Своевременная и успешная реализация проекта ОК РУСАЛ позволяет заменить импорт отечественным производством и значительно приближает обеспечение сырьевой безопасности российской промышленности.

Профессиональная и качественная реализация НИОКР по исследованию возможности применения ВОГА, произведенного по технологии ОК РУСАЛ, позволила получить разрешение ТК 46 на применение VOGA 205 в кабельных компаундах на территории Российской Федерации.

ОК РУСАЛ выражает огромную благодарность специалистам ОАО «ВНИИКП», принимавшим участие в реализации НИОКРа, профессионализм которых позволил достичь положительного результата и получить отечественный антипирен, не уступающий по характеристикам лучшим зарубежным аналогам.

В свою очередь ОАО «ВНИИКП» хочет отменить блестящую работу специалистов научного направления «Кабели и провода энергетического назначения» и особый вклад в достижение высоких результатов заведующего лабораторией Алексея Пронина, ведущего научного сотрудника, кандидата химических наук Александра Крючкова и научного сотрудника Татьяну Степанову.