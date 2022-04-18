Собрание прошло с 11 по 13 апреля в подмосковном городе Пересвет.

Вводные данные политической и экономической реальности заставляют промышленников реагировать. Поэтому повестку собрания можно назвать кризисной. Обсуждалась широкая палитра тем - от судебной защиты предприятий до импортозамещения по всем направлениям - от сырья и материалов до оборудования.

Собрание стартовало с традиционного обзора итогов работы отрасли прошлого года. Кабельная промышленность оправилась после “ковидного” спада, и тут же получает новый удар. Прогноз президента АЭК М.В.Третьякова - падение производства на 20% в течение 2022 года (давая такую оценку, он сослался на прогноз падения ВВП в 10%, которое коррелирует с кабельной промышленности в отношении 1:2). В кулуарах собрания звучали и более негативные прогнозы.

Повестка - кризисная, но, как показало собрание, мысли кабельщиков трудно назвать пессимистичными. Да, предстоит решить целый ряд проблем. Евгений Борисович Васильев, вице-президент АЭК, представляя полный доклад по дефициту сырья и материалов, дал видение того, как и что мы сможем заменить. По мнению Евгения Борисовича, при должных усилиях российские кабельщики сумеют справиться с большей частью задач, поставленных новыми реалиями.

Собрание показало, что кабельщики не остаются со своими вызовами одни: Д.В.Кляповский, заместитель директора департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ, подтвердил открытую позицию министерства, готового сегодня работать с АЭК в ежедневном режиме; представители Консорциума «Аппаратно-программные Комплексы И Системы Управления ТЭК» и военно-промышленной комиссии выразили готовность к совместной поступательной работе.

Дирекция АЭК со своей стороны уже ведет активный поиск производителей оборудования для замещения узлов, электроники и комплектующих (а в дальнейшем и производственных комплексов) из “недружественных” стран. В том числе найдены новые для кабельщиков российские компании, готовые к сотрудничеству.

Дискуссией дня стало обсуждение минимизации потерь кабельной промышленности в существующих условиях. Лидеры отрасли - генеральный директор “Ункомтех” И.С.Шайнога и председатель совета директоров АО “Энергокабель” Д.В.Пташинский выразили близкие позиции о необходимости консолидации отрасли для создания заказа и благоприятной среды отечественным машиностроителям, которые могли бы производить оборудования для кабельщиков. По итогам дискуссии наметилось два пути решения вопроса с оборудованием: удовлетворение потребностей кабельщиков через крупные системные институты и консорциумы или создание одной или нескольких производственных площадок на базе существующих производств. Возглавить работу в этом направлении президент АЭК М.В.Третьяков предложил генеральному директору ОАО «ВНИИКП» В.Г.Мещанову.

Итог, как нам кажется, можно сформулировать следующим образом: отрасль едина в решимости справляться со стоящими перед ней вопросами; методику и способы предстоит выработать, но цели - общие, и это позволит сконцентрировать ресурсы - интеллектуальные и общественные, для достижения результата. Результат отрасль видит как импортозамещение сырья и материалов, старт производства собственного оборудования, ПО и электроники для нужд кабельной промышленности.