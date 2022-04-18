Отрыта регистрация на "ЭЛЕКТРОФОРУМ-2022"

Ключевая коммуникативная площадка международного уровня, объединяющая профессионалов в области электротехники, электрооборудования для энергетики и строительства, а также освещения и автоматизации в этом году отмечает свой юбилей.

Экспозиция выставки объединит более 200 производителей, которые представят свои технологические решения и разработки, призваннные совершенствовать, расширять и модернизировать электроэнергетическую инфраструктуру.

Традиционно выставка электро сопровождается насыщенной программой деловых мероприятий - конференций, круглых столов, семинаров, бизнес-консультаций, которая охватит весь спектр вопросов в цепочке "производитель-поставщик-проектировщик-потребитель" в рамках тематических дней:

6 ИЮНЯ

ДЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

«Переходи на наше» : демонстрация решений-аналогов санкционной электротехнике в специальной трен-зоне

«Импортозаместить нельзя импортировать»: функционирование рынка электротехники в новых реалиях и прогнозы в рамках форсайт-сессии

Конференция «Перспективные проекты и направления развития электрических машин и изоляционных материалов»

«ЭлектроРеклама-2022» : итоги конкурса и награждение призеров

7 ИЮНЯ

ДЕНЬ ЗАКАЗЧИКА

«Лидер закупок. Электро» : премия для Заказчиков электротехники

Центр Закупок: прямое общение с заказчиками в нетворкинг-зоне

«ЭлектроМарафон»: встречи заказчиков и поставщиков в формате speed-dating

«Современные решения для энергохозяйства промпредприятий» : 3 сессии в рамках технической конференции: Реализация цифровых энергетических проектов на промышленных предприятиях. Системы учета и диспетчеризации энергоресурсов Системы обеспечения бесперебойного электроснабжения Промышленный свет



8 ИЮНЯ

ДЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА

«Проектный центр» : тест-драйв САПР систем электроснабжения

«Есть Контакт!»: призовой квест для посетителей выставки

Насыщенная программа семинаров по актуальным вопросам проектирования и электромонтажа: Цифровое проектирование: программные решения инженерных задач Электроустановочные изделия в зданиях коммерческого и гражданского назначения Выбор оптимального оборудования для электропроекта в условиях масштабной переориентации российского рынка Умный щит нового поколения: как беспроводные технологии меняют НКУ



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