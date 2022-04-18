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Отрыта регистрация на "ЭЛЕКТРОФОРУМ-2022"

Отрыта регистрация на ЭЛЕКТРОФОРУМ-2022

18 апреля 2022, 14:24
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭЛЕКТРОФОРУМ
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 
Источник: ЭЛЕКТРОФОРУМ

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Время чтения ≈ 3 мин
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Ключевая коммуникативная площадка международного уровня, объединяющая профессионалов в области электротехники, электрооборудования для энергетики и строительства, а также освещения и автоматизации в этом году отмечает свой юбилей.

Экспозиция выставки объединит более 200 производителей, которые представят свои технологические решения и разработки, призваннные совершенствовать, расширять и модернизировать электроэнергетическую инфраструктуру.

Традиционно выставка электро сопровождается насыщенной программой деловых мероприятий - конференций, круглых столов, семинаров, бизнес-консультаций, которая охватит весь спектр вопросов в цепочке "производитель-поставщик-проектировщик-потребитель" в рамках тематических дней:

6 ИЮНЯ

ДЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

  • «Переходи на наше» : демонстрация решений-аналогов санкционной электротехнике в специальной трен-зоне
  • «Импортозаместить нельзя импортировать»: функционирование рынка электротехники в новых реалиях и прогнозы в рамках форсайт-сессии
  • Конференция «Перспективные проекты и направления развития электрических машин и изоляционных материалов»
  • «ЭлектроРеклама-2022» : итоги конкурса и награждение призеров

7 ИЮНЯ

ДЕНЬ ЗАКАЗЧИКА

  • «Лидер закупок. Электро» : премия для Заказчиков электротехники
  • Центр Закупок: прямое общение с заказчиками в нетворкинг-зоне
  • «ЭлектроМарафон»: встречи заказчиков и поставщиков в формате speed-dating
  • «Современные решения для энергохозяйства промпредприятий» : 3 сессии в рамках технической конференции:
    • Реализация цифровых энергетических проектов на промышленных предприятиях. Системы учета и диспетчеризации энергоресурсов
    • Системы обеспечения бесперебойного электроснабжения
    • Промышленный свет

8 ИЮНЯ

ДЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА

  • «Проектный центр» : тест-драйв САПР систем электроснабжения
  • «Есть Контакт!»: призовой квест для посетителей выставки
  • Насыщенная программа семинаров по актуальным вопросам проектирования и электромонтажа:
    • Цифровое проектирование: программные решения инженерных задач
    • Электроустановочные изделия в зданиях коммерческого и гражданского назначения
    • Выбор оптимального оборудования для электропроекта в условиях масштабной переориентации российского рынка
    • Умный щит нового поколения: как беспроводные технологии меняют НКУ

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Источник: ЭЛЕКТРОФОРУМ

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