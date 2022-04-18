Отрыта регистрация на "ЭЛЕКТРОФОРУМ-2022"

Ключевая коммуникативная площадка международного уровня, объединяющая профессионалов в области электротехники, электрооборудования для энергетики и строительства, а также освещения и автоматизации в этом году отмечает свой юбилей.
Экспозиция выставки объединит более 200 производителей, которые представят свои технологические решения и разработки, призваннные совершенствовать, расширять и модернизировать электроэнергетическую инфраструктуру.
Традиционно выставка электро сопровождается насыщенной программой деловых мероприятий - конференций, круглых столов, семинаров, бизнес-консультаций, которая охватит весь спектр вопросов в цепочке "производитель-поставщик-проектировщик-потребитель" в рамках тематических дней:
6 ИЮНЯ
ДЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
«Переходи на наше» : демонстрация решений-аналогов санкционной электротехнике в специальной трен-зоне
«Импортозаместить нельзя импортировать»: функционирование рынка электротехники в новых реалиях и прогнозы в рамках форсайт-сессии
Конференция «Перспективные проекты и направления развития электрических машин и изоляционных материалов»
«ЭлектроРеклама-2022» : итоги конкурса и награждение призеров
7 ИЮНЯ
ДЕНЬ ЗАКАЗЧИКА
«Лидер закупок. Электро» : премия для Заказчиков электротехники
Центр Закупок: прямое общение с заказчиками в нетворкинг-зоне
«ЭлектроМарафон»: встречи заказчиков и поставщиков в формате speed-dating
«Современные решения для энергохозяйства промпредприятий» : 3 сессии в рамках технической конференции:
Реализация цифровых энергетических проектов на промышленных предприятиях. Системы учета и диспетчеризации энергоресурсов
Системы обеспечения бесперебойного электроснабжения
Промышленный свет
8 ИЮНЯ
ДЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА
«Проектный центр» : тест-драйв САПР систем электроснабжения
«Есть Контакт!»: призовой квест для посетителей выставки
Насыщенная программа семинаров по актуальным вопросам проектирования и электромонтажа:
Цифровое проектирование: программные решения инженерных задач
Электроустановочные изделия в зданиях коммерческого и гражданского назначения
Выбор оптимального оборудования для электропроекта в условиях масштабной переориентации российского рынка
Умный щит нового поколения: как беспроводные технологии меняют НКУ