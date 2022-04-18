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СПКБ разъясняет, как проверить действительность сертификатов соответствия на сайте Росаккредитации

СПКБ разъясняет, как проверить действительность сертификатов соответствия на сайте Росаккредитации

18 апреля 2022, 09:24
Рубрика: Компании
Метки: СПКБ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: СПКБ

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В открывшемся окне Вы можете ввести номер сертификата и увидеть информацию по сроку его действия

В открывшемся окне Вы можете ввести номер сертификата и увидеть информацию по сроку его действия

При вступлении в действие 14.03.2022 г. Постановления Правительства РФ №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» от 12.03.2022 г., произошло автоматическое продление сроков действия разрешительных документов на выпускаемую продукцию. Сертификаты соответствия, срок действия которых истекает с 14.03.2022 г. до 01.09.2022 г., остаются действующими ещё на 12 месяцев. Производство и выпуск в обращение продукции возможны по новым датам действия сертификатов без дополнительных проверок.

На официальном сайте Федеральной службы по аккредитации РФ https://fsa.gov.ru/ в разделе «Сертификаты соответствия», введя номер искомого сертификата, можно убедится в том, что срок действия сертификатов автоматически продлен.

В открывшемся окне Вы можете ввести номер сертификата и увидеть информацию по сроку его действия. Номер сертификата можно найти в шапке документа.

Вы можете воспользоваться быстрыми ссылками на сертификаты СПКБ, срок действия которых продлен, для быстрого ознакомления:

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Источник: СПКБ

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