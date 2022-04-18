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В Дагестане переоценят запасы месторождений лития для организации его промышленной добычи

В Дагестане переоценят запасы месторождений лития для организации его промышленной добычи

18 апреля 2022, 09:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ДАГЕСТАН
Отрасль: Горнодобывающая промышленность 
Источник: ТАСС

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Власти в Дагестане заявили, что проведена переоценка запасов месторождений лития в Дагестане для возможной организации его добычи и производства карбоната лития, необходимого в том числе для изготовления современных аккумуляторных батарей. Об этом в субботу ТАСС сообщил министр промышленности Дагестана Низам Халилов.

"В республике есть месторождения лития, самые крупные из которых - Южно-Сухокумское, Тарумовское и Берикейское. Их запасы были оценены в 1986 году. Только в Южно-Сухокумское, прогнозный объем производства соединений лития на данном месторождении оценивается в 5-6 тыс. тонн в год. Проведена переоценка запасов и планируется рассмотреть возможность создания производства карбоната лития", - сказал собеседник агентства.

По его словам, создание в республике литиевого производства может стать серьезной точкой роста для экономики региона, учитывая, что дагестанские месторождения лития являются единственными на юге страны - ближайшие расположены в Восточной Сибири и Якутии.

"В зависимости от запасов месторождения речь может идти как о добыче лития на территории республики, так и организации в регионе производства полного цикла", - добавил Халилов.

Фото: Яндекс.Дзен

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Источник: ТАСС

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