Британский системный оператор National Grid ESO (NGESO) заключил контракты с 10 компаниями – владельцами 15 генерирующих установок на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в т.ч. ветровых установок и систем накопления электроэнергии (СНЭЭ) – на предоставление системных услуг по управлению ограничениями нагрузки ВИЭ-генерации. Контракты, которые будут действовать с октября 2023 г. по сентябрь 2024 г, являются частью проекта NGESO − Constraints Management Pathfinder, направленного на возможно долгое поддержание в работе объектов ВИЭ-генерации, а не на их упреждающее отключение в случае рисков возникновения перегрузки передающей сети, и тем самым на сокращение затрат потребителей на оплату электроэнергии.

Согласно условиям заключенных контрактов, компании получат возможность подключиться к оборудованию, используемому для управления ограничениями нагрузки ВИЭ-генерации, в целях максимального увеличения поставок электроэнергии, выработанной генерацией на базе ВИЭ, в ключевом контролируемом сечении B6 на границе Англии и Шотландии. Когда NGESO выявляет риски перегрузки B6 задействованные в проекте объекты ВИЭ-генерации совокупной мощностью до 800 МВт переводятся в режим готовности к снижению нагрузки в течение 150 мс. Такой подход позволяет избежать упреждающего отключения объектов генерации на базе ВИЭ, применяемого в настоящее время, и, по первоначальным оценкам, позволит обеспечить ежегодную экономию в размере от £ 20 млн до £ 40 млн.

Согласно заявлению Джулиана Лесли – руководителя направления «Сети» NGESO, новые системные услуги позволяют повысить гибкость диспетчерского управления и увеличить время работы ВИЭ-генерации, тем самым приближая Великобританию к достижению углеродной нейтральности. Они являются частью широкомасштабного плана NGESO*, реализация которого позволит системному оператору в ближайшие годы более эффективно ликвидировать перегрузки передающей сети, снизить затраты на балансирование энергосистемы и в конечном итоге сэкономить потребителям миллионы фунтов стерлингов.

Официальный сайт NGESO

* План, состоящий из пяти пунктов, включает в себя более четкие прогнозы по использованию системных расходов на услуги по балансированию энергосистемы, развитие возможностей телеотключения оборудования, компонентом которого является проект по управлению ограничениями передающей сети, работу с региональными сетевыми операторами над системным подходом к управлению ограничениями, развитие потенциала накопителей энергии и постоянное совершенствование инфраструктуры существующей электрической сети.