Совещание провели заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак и помощник Президента России Максим Орешкин. В мероприятии приняли участие Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Обсуждались вопросы тарифного регулирования, обеспечения надежного электроснабжения потребителей, развития сетевой инфраструктуры. В том числе это мероприятия, включенные в национальный проект – Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Участники совещания рассмотрели блок вопросов, связанных со стратегией развития компании, обеспечением финансовой устойчивости, модернизацией распределительной сетевой инфраструктуры.

«В текущей ситуации особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы электроэнергетического комплекса, что в значительной степени является залогом комфорта наших граждан. Для этого в условиях внешнего давления со стороны недружественных стран Правительство уже приняло ряд мер поддержки системообразующих предприятий, в перечень которых, в том числе, вошли компании в сфере электроэнергетики. Это позволит представителям отрасли преодолеть текущие вызовы, сохранить производственные показатели и рабочие места. Правительство сегодня в режиме реального времени реагирует на изменение ситуации, чтобы при необходимости своевременно предлагать дополнительные меры стимулирования отрасли», – отметил Александр Новак.

«Мы все понимаем, насколько важно, чтобы сетевой комплекс сохранил надежность и темпы развития. Отрасль традиционно играет важную роль в реализации проектов государственного значения. Сегодня в повестке – диверсификация экспорта, адаптация логистических схем под меняющуюся ситуацию, развитие геостратегических территорий – Дальнего Востока, Восточной Сибири, Северного Кавказа, Арктики. Безусловно, электроэнергетика будет задействована в достижении поставленных целей», – сказал Максим Орешкин.

«Одна из ключевых задач ФАС России – обеспечение экономической обоснованности устанавливаемых тарифов. Важно обеспечить надежное функционирование и модернизацию электросетевой инфраструктуры, реализацию инвестиционных проектов, при этом защищая интересы потребителей путем недопущения необоснованного изменения тарифов», – подчеркнул Максим Шаскольский.

«Электросетевой комплекс – опора экономики страны. Поэтому, несмотря на серьезные внешние вызовы, Группа «Россети» выполнит все приоритетные задачи. В этом году планируем крупные пуски. Эти объекты обеспечат мощностью БАМ и Транссиб, новые промышленные кластеры на Дальнем Востоке, поспособствуют развитию региональных энергосистем. Актуальным вопросом остается реновация фондов для повышения надежности электроснабжения потребителей. В условиях тарифных ограничений, например, в республиках Северного Кавказа и Северо-Западного региона в необходимом объеме это возможно только с федеральной поддержкой», – отметил Андрей Рюмин.

Участники совещания также посетили Ситуационно-аналитический центр Группы «Россети», который аккумулирует и обрабатывает информацию обо всех существенных событиях в электросетевом комплексе. В зоне контроля находятся более 546 000 подстанций и 2,44 млн км линий электропередачи.